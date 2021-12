الأمم المتحدة: أكثر من ربع مليار حول العالم سيحتاجون لمساعدات طارئة العام المقبل

تتوقع الأمم المتحدة أن يحتاج 274 مليون شخص في العالم إلى مساعدات إنسانية طارئة العام المقبل في دول مثل أفغانستان وإثيوبيا وميانمار وسوريا واليمن التي تواجه عدة تحديات منها الحرب وانعدام الأمن والجوع وتغير المناخ ووباء كورونا.

وفي استعراضه السنوي للاحتياجات المستقبلية توقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قفزة بنسبة 17٪ في عدد المحتاجين لمساعدة عاجلة في 2022، مناشدا المانحين تقديم 41 مليار دولار لمساعدة 183 مليون شخص بوصفهم الأكثر احتياجًا.

ونقلت أسوشيتد برس عن رئيس المكتب مارتن غريفيث قوله إن “أزمة المناخ تؤثر على أكثر الناس ضعفاً في العالم أولاً، بالإضافة إلى استمرار النزاعات وتفاقم عدم الاستقرار في أجزاء عديدة من العالم -لا سيما في إثيوبيا وميانمار وأفغانستان”. وأضاف “الوباء لم ينته. ما تزال البلدان الفقيرة محرومة من اللقاحات”.

