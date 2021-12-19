قتيلان وعشرات الجرحى خلال احتفالات في الجزائر بكأس العرب (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرات آخرون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في حوادث مختلفة بمدن الجزائر خلال احتفالات شعبية بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي أقيمت في قطر.

وقال بيان لقوات الدفاع المدني تضمّن حصيلة تدخلاتها عقب احتفالات شعبية عارمة بمدن عدة، إنه تم تسجيل وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة بمدينة سطيف (شرق) إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية.

وأضاف أن الحالة الثانية، هي لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 24 سنة، عثر عليه ميتًا بمدينة غليزان (غرب) في خضم هذه الاحتفالات، من دون تحديد السبب.

ونقل البيان تسجيل أكثر من 40 جريحًا وسط الجماهير التي خرجت للاحتفال في مختلف ولايات البلاد، غالبيتهم في حوادث سير.





وشهدت شوارع الجزائر مساء السبت احتفالات وفرحة جماهيرية عارمة انتقل صداها صوت وصورة على منصات التواصل، وذلك بعد تتويج منتخبها للمرة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم التي أقيمت في قطر.

ونزل آلاف الجزائريين إلى الشوارع وساحات العاصمة وترافق ذلك مع إطلاق ألعاب نارية، ومشاهد من الرقص وإطلاق الزغاريد احتفالًا بالتتويج بكأس العرب بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين مقابل لا شيء.

وخرج مواطنون بينهم رجال ونساء وأطفال وشيوخ، في مختلف شوارع العاصمة حاملين الأعلام الجزائرية والفلسطينية احتفالًا بالفوز، حيث عُرضت المباراة على شاشات عملاقة جهزتها السلطات في مختلف ساحات المدينة.





وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فريق بلاده المتوج بكأس العرب، قائلًا في تغريدة عبر حسابه على تويتر “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرّحكم كما فرحتونا”.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة إن “المنتخب الوطني يحل غدًا الإثنين ظهرًا بالجزائر العاصمة وسيلقى استقبالًا شعبيًا ورسميًا ممثلًا في شخص السيد رئيس الجمهورية”.

مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 18, 2021

فرحة في الدوحة

وفي الدوحة، ضج ملعب “البيت” بهتافات الجماهير الجزائرية التي ظلّت حتى نهاية حفل التتويج باللقب، حيث جاء لاعبو المنتخب الجزائري للاحتفال معهم وأخذ الصور التذكارية رفقة كأس العرب بالقرب من المشجعين الذين بقوا في المدرجات.

واحتفل آلاف الجزائريين والجاليات العربية المقيمة في قطر بتتويج الجزائر ببطولة كأس العرب، وتكدست شوارع الدوحة بالجماهير والسيارات التي حملت أعلام الدول العربية احتفالًا بهذا العُرس الرياضي.





كما احتفل قطاع من الجماهير الجزائرية في عربات المترو، وتواصلت الأفراح بترديد الأهازيج والأغاني، والرقص على أنغام وطنية ودق الطبول، وشاهد المارة إطلاق الألعاب النارية بمنطقة الكورنيش عقب إعلان بطل كأس العرب.

قمع المحتفلين في فرنسا

من ناحية أخرى، قمعت وحدات الأمن الفرنسي مساء السبت الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع للإحتفال بتتويج محاربي الصحراء، ووثق عدد من مقاطع المتداولة، العنف الكبير (قنابل مدمعة وركل وضرب بالعصي) الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد المحتفلين خاصة في ساحات الشانزليزيه.

ركل وضرب وقنابل مسيلة للدموع.. قوات الأمن الفرنسية تقمع احتفالات الجزائريين بالتتويج في #كأس_العرب pic.twitter.com/sX6W57ThCq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 19, 2021

وقبل المباراة النهائية بساعات، كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت بيانًا تمنع فيه كلًا من التونسيين والجزائريين من التجمع والاحتفال في الساحات والشوارع الشهيرة وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجًا بـ 4 ألقاب يليه السعودي بلقبين وكل من مصر والمغرب وتونس بلقب واحد.