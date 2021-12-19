طارق السويدان: أنصحكم بهذه الكتب في السيرة النبوية (فيديو)

في لقائه مع برنامج (أيام الله) على شاشة الجزيرة مباشر نصح الداعية الإسلامي الدكتور طارق السويدان المشاهدين بقراءة مجموعة من الكتب في السيرة النبوية.

وأشار إلى أحد الكتب القديمة في السيرة وهو (تهذيب سيرة ابن هشام) إلا أنه أكد تفضيله مطالعة الكتب الحديثة المكتوبة باللغة المعاصرة، لأن هذا الكتاب مكتوب بلغة قديمة نوعًا ما قد لا يفهمها عامة الناس.

ويرى السويدان أن أفضل كتاب في هذا المجال هو (الرحيق المختوم) للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، الذي فاز بجائزة أفضل كتاب عن السيرة النبوية.

وأوضح أن (فقه السيرة) للشيخ محمد الغزالي من الكتب الممتازة أيضًا، بالإضافة إلى (فقه السيرة) للبوطي، ناصحًا من يحب التوسع في الاطلاع بقراءة كتابين آخرين، أحدهما (صحيح السيرة النبوية) للدكتور محمد البرزنجي الذي دقق فيه السيرة بمنهجية علم الحديث، وهو أمر قال إنه “غير موجود تقريبًا في أي كتاب آخر”.

#أيام_الله .. طارق السويدان: أنصحكم بهذه الكتب في السيرة النبوية pic.twitter.com/VdDxJ1Y0mk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2021

أما الكتاب الآخر الذي استفاد منه الدكتور السويدان فهو (موسوعة السيرة النبوية) و(مختصر موسوعة السيرة النبوية) لسميرة الزايد، وهو عبارة عن 6 مجلدات والمختصر في مجلدين، إذ “تتميز مؤلفته بالدقة والترتيب، لأن بعض كتب السيرة ربما يكون فيها بعض الخلط في ترتيب الأحداث مع الأسف” وفق قوله.

كما أشار الداعية الكويتي البارز إلى كتاب آخر من تأليفه يعتقد أنه مهم في هذا الباب وهو (الرسول الإنسان) الذي يتناول جانبًا آخر من السيرة، هو أخلاق النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كبشر، وهو اختصار لموسوعة كبيرة ممتازة ينصح باقتنائها تحمل اسم (نضرة النعيم).

#أيام_الله .. 2-طارق السويدان: الصحابة اعترضوا على بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم البشرية ..! pic.twitter.com/jfuUS2yslK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 19, 2021

وفي سياق الحديث، قال الدكتور السويدان إن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يناقشون بعض الأفعال البشرية للنبي ﷺ، مثلما حدث في غزوة بدر عندما نزل في مكان ونصحه أحد الصحابة بتغييره وفقًا لمقتضيات الحرب والقتال.

وذكر أمثلة عدة على ذلك، بينها موقف الزبير بن العوام -رضي الله عنه- مع جاره الأنصاري عندما اختلفا على مسألة زراعية، مؤكدًا أن الصحابة كانوا يميزون بين المواقف التي يستطيعون مناقشتها والمواقف الأخرى التي يحسمها الوحي الإلهي.

وأكد السويدان أن الكثير من التصرفات النبوية -أو ربما الأغلبية الساحقة منها- لم تكن بالوحي، وإنما بتقدير قائد عسكري وسياسي ومخطط استراتيجي يجوز مراجعتها.