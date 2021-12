دراسة: المتحور أوميكرون أكثر قدرة على التهرب من المناعة وأقل فعالية في مهاجمة الرئتين

خلص باحثون بمعهد كامبريدج لعلم المناعة العلاجي والأمراض المعدية، إلى أن المتحور أوميكرون ربما يكون أقل فعالية في مهاجمة الرئتين مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وتوصلت الدراسة إلى أن المتحورات في “بروتين سبايك” التي تجعلها قادرة على تجنب الأجسام المضادة، ربما تحد أيضًا من كيفية تكاثره في الرئتين وتسببه في حدوث أعراض حادة.

وأوضحت الدراسة التي نقلتها وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية، أن “هذه الملاحظات تظهر أن أوميكرون حظي بخصائص للتهرب المناعي على حساب خصائص مرتبطة بالتكاثر والقدرة الإمراضية”.

وقال كبير واضعي الدراسة رافي غوبتار الأستاذ في علم الأحياء المجهرية السريرية، إنه ما زالت هناك تحديات على الرغم من النتائج الإيجابية.

وكتب في تغريدة “ماذا يعني كل ذلك؟ العدوى في خلايا الرئة يمكن أن ترتبط بحدة المرض الذي يصيب الرئة. وغالبًا يمكن رصد خلايا مندمجة في الأنسجة التنفسية التي يتم اختبارها عقب الإصابة بمرض حاد”.

3. What does this all mean? Efficient infection of lung cells could correlate with severity of lung disease. Syncitia or fused cells are often seen in respiratory tissues taken following severe disease. Delta was very good at both, in contrast to Omicron. Further work is needed

