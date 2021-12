حالة حمل نادرة.. جنين ينمو داخل كبد امرأة ويثير صدمة الأطباء (فيديو)

صُدم أطباء عندما اكتشفوا أن جنينًا ينمو داخل كبد امرأة كندية، في حالة طبية نادرة للغاية مما يسمى “الحمل خارج الرحم”.

ونجت المرأة من محنة غير عادية وخطيرة بعد أن اكتشف الأطباء هذا الحمل الأكثر غرابة، وظهر طبيب الأطفال مايكل نارفي في مقطع فيديو عبر منصة تيك توك ليشرح الحالة النادرة التي قام بتشخيصها.

وقال في ذهول “اعتقدت أنني رأيت كل شيء”. وأضاف أنه فوجئ بمريضة (33 عامًا) جاءت للفحص بعد تعرّضها لنزيف الحيض لمدة 14 يومًا على التوالي، ومضي 49 يومًا منذ آخر دورة شهرية لها.

وبعد فحص دقيق، قال “اكتشفنا المصدر المذهل لتلك الأعراض. ما وجدناه في الكبد هو هذا: طفل”، مشيرًا إلى لقطة شاشة للجنين.

على وجه التحديد، كان لدى المرأة نسخة نادرة للغاية من الحمل خارج الرحم، حيث “تُزرع البويضة الملقحة وتنمو خارج التجويف الرئيسي للرحم” وفقًا لعيادة مايو كلينك.

وبصرف النظر عن نمو الإنسان في مكان لا ينبغي أن ينمو فيه، تشمل أعراض الحالة النزيف المهبلي وآلام الحوض والبطن، التي تزداد بشكل عام مع نمو الطفل الذي لم يولد بعد.

وفي فيديو للمتابعة، وصف الدكتور نارفي كيف أنه في الحمل خارج الرحم الطبيعي “تنتهي البويضة الملقحة بالتعثر” في قناة فالوب، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تغادر ممر البويضات وتغرس نفسها في جدار البطن.

ومع ذلك، فإن حالة هذه المريضة كانت نادرة إذ إن الجنين “انتهى به المطاف بالتوجه إلى الكبد حيث تم زرعه” كما أوضح الطبيب المذهول.

