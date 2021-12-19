السلطات المصرية تضبط كميات هائلة من الجبن المصنوع من دهانات الحوائط (فيديو)

تمكنت الأجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة المنوفية في مصر من ضبط أطنان من الجبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بقرية سماليج التابعة لمركز تلا، وفق وسائل إعلام محلية.

وتم ضبط 40 ألفًا و500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالى 14 طنًا مصنعة من معجون الحوائط الذي ضُبط 15 كيلوغرامًا منه.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية في بيان أن هذه الكمية الهائلة من الجبن تم تصنيعها باستخدام مواد شملت “دهان حوائط وملحًا فاسدًا ومكسبات طعم وألبانًا مجهولة المصدر”.

وبحسب مسؤولين محليين تحدثوا لمواقع مصرية، فإن المصنع الذي تم ضبطه غير مرخص ويصدّر هذا النوع من الجبن إلى الخارج.

يسبب السرطان والوفاة

وأكد اختصاصي التغذية محمد سامي -في تصريحات لوسائل إعلام محلية- أن هذه المواد المستخدمة غير صالحة للاستخدام البشري، وتؤثر على صحة الإنسان على المدى القريب والبعيد.

وأضاف أنها تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي وتسبب قيئًا وإسهالًا شديدين، بجانب تأثيرها على الجهاز العصبي، كما أن الدهانات تحتوي على كثير من المواد المسرطنة.

ونقلت مواقع عن مصدر -وصفته بالمطلع على التحقيقات- أن المتهم صاحب المصنع ومديره يجري البحث عنهما، وأن المتهمين أنشأوا المصنع وبدأوا في صناعة الجبن منذ نحو 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن حصيلة أموالهم خلال تلك الفترة قُدّرت بما يقرب من 3 ملايين جنيه (نحو 190 ألف دولار)، بينما تم ضبط 8 أشخاص من العاملين بالمصنع.

وأثارت القضية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، مؤكدين أن الأمر يتعدى الغش التجاري ويصل إلى تعمد الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.