الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين بعد مقتل مستوطن قرب نابلس (فيديو)

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ستة فلسطينيين بدعوى هجومهم على مستوطنين قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة قبل ثلاثة أيام.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إن قوة عسكرية ألقت، الليلة الماضية، القبض على 6 فلسطينيين لتورطهم في هجوم أدى إلى قتل المستوطن يهودا ديمنتمان بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقلّه قرب مستوطنة حوميش.

وأضافت أن الفلسطينيين الستة اعتُقلوا في قرية سيلة الحارثية (قرب مدينة جنين شمالي الضفة) دون مقاومة أو إطلاق نار، ونشر جيش الاحتلال فيديو وصورًا للعملية.

המבצע ללכידת רוצחי יהודה דימנטמן | נעצרו חמישה חשודים בהשתייכות לחוליית הירי, ועוד שניים במעגל השני. דובר צה"ל: "מסר לארגוני הטרור שנגיע אליהם מהר" @ItayBlumental https://t.co/Omkg3TSCFd pic.twitter.com/WU74Sl3rfP — כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2021

وأشارت إلى إحالة المعتقلين -وهم 4 ارتكبوا الهجوم واثنان آخران قاما بمساعدتهم- إلى جهاز الأمن العام للتحقيق معهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بالعثور على قطع سلاح كانت بحوزتهم بما في ذلك القطعة التي استخدموها في الهجوم، وبأن 4 من المعتقلين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي وأن بعضهم كانوا أسرى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المعتقلين هم: محمد يوسف جرادات وإبراهيم موسى طحاينة ومحمود غالب جرادات والشقيقان عمر وغيث أحمد محمد ياسين جرادات وطاهر سليمان أبو صلاح.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادًا وخرابًا.

وقالت والدة الشابين عمر وغيث جرادات لوسائل إعلام فلسطينية إن القوة العسكرية الإسرائيلية اقتحمت منزلها فجرًا في قرية سيلة الحارثية، وعاثت فيه واعتقلت نجليها، وأخبرتها أنهما قتلا المستوطن الإسرائيلي قرب نابلس.

والخميس الماضي، قالت قناة (كان) إن مستوطنًا قُتل وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار على مدخل مستوطنة حوميش المخلاة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخلت المستوطنة المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأُخرى.