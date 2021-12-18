في يومها العالمي.. شاعر كويتي يحوز جائزة الأمم المتحدة للغة العربية (فيديو)

منحت الأمم المتحدة الشاعر الكويتي عبد العزيز البابطين جائزة اليوم العالمي للغة العربية، في حفل أقيم بمقرها الرئيسي في نيويورك أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، تسلم الجائزة نيابة عن البابطين.

جائزة اللغة العربية

وقالت الأمم المتحدة إنها منحت الشاعر الكويتي -رئيس مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية- جائزة اليوم العالمي للغة العربية في مقر المنظمة الدولية، اعترافًا وتقديرًا لدوره الرائد وجهوده في نشر اللغة العربية ودعمها وتعزيز حضورها دوليًا.

ونُظمت الفعالية، أمس الجمعة، في إطار الفعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وبمدرسة الأمم المتحدة الدولية (قسم اللغة العربية) بحضور عبد الله شاهد رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول.

نحتفل باللغة العربية في 18 كانون الأول/ديسمبر كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1973 المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة للمزيد عن #اليوم_العالمي_للغة_العربية https://t.co/wUpck2D0Xy pic.twitter.com/YVtRzhLQO6 — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 17, 2021

وألقيت كلمات خلال المناسبة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذكرت الأمم المتحدة أن مندوب دولة الكويت لديها السفير منصور العتيبي، تسلم الجائزة نيابة عن البابطين الذي ألقى كلمة عبر الفيديو.

🎬تابعوا مباشرة من مقر الأمم المتحدة حفل تكريم الشاعر عبدالعزيز بن سعود البابطين، رئيس مؤسسة عبد العزير سعود البابطين الثقافية، ومنحه جائزة اليوم العالمي للغة العربية 📅 17 كانون الأول/ديسمبر

🕛 12 ظهرا بتوقيت نيويورك #اليوم_العالمي_للغة_العربية 📺https://t.co/eS71vGbvLl pic.twitter.com/iRDNW7DnNH — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 17, 2021

عبد العزيز البابطين

وأعرب البابطين في كلمته عن اعتزازه بالجائزة الأممية، وتحدّث عن دور اللغة العربية في التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب، بحسبانها أقدم اللغات الحية التي عرفتها البشرية.

وقال إن جهود مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية منذ تأسيسها عام 1989 اتجهت نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية، ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة منها إلى لغات أخرى.

وأوضح في كلمته أنه قام بتنظيم دورات تدريبية وتعليمية وكراسٍ للغة العربية في أكثر من 50 جامعة عربية، بجانب العديد من الجامعات في دول أوربية وأفريقية وآسيوية.

✅ الجبر

✅ الخوارزميات

✅ الكيمياء هي من المصطلحات العلمية والتقنية العديدة التي جاءت من العربية واستمر استخدامها في لغات أخرى في جميع أنحاء العالم 🌏. لا تزال #اللغة_العربية جسراً للتواصل الحضاري: https://t.co/GlcLuzWTPu pic.twitter.com/2Ck8nDjsgY — اليونسكو (@UNESCOarabic) December 17, 2021

وأشار البابطين إلى التعريب في دولة جزر القمر العربية، وتكليفه بتغيير أسماء الشوارع إلى أسماء شخصيات عربية، وكتابتها بالحرف العربي بجانب الحرف الفرنسي، بجانب تعريب إدارات الدولة والمؤسسات الرسمية.

وقال إن ذلك تزامن مع تنظيم مئات الدورات التدريبية في اللغة العربية للمعلمين حتى يتمكنوا من تدريسها في المدارس العمومية للدولة.

وعبد العزيز البابطين (85 عامًا) هو رئيس مجموعة البابطين للإبداع الأدبي، وأسهم في تأسيس العديد من المؤسسات الثقافية في الكويت وعدد من الدول العربية، أبرزها مكتبة البابطين الكويتية في القدس.

لحظة الإعلان عن منح الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين جائزة #اليوم_العالمي_للغة_العربية في مقر الأمم المتحدة لدوره الرائد، في نشر اللغة العربية، ودعمها وتعزيز حضورها دوليا، تسلم الجائزة نيابة عنه مندوب #الكويت لدى الأمم المتحدة #السفير_منصور_العتيبي pic.twitter.com/osKBaN9J7Q — مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية (@albabtaincf) December 18, 2021

وللشاعر الكويتي عبد العزيز البابطين العديد من المؤلفات والدواوين أبرزها (بوح البوادي) و(مسافر في القفار) و(أغنيات الفيافي).

وحصل الشاعر الكويتي على عدد من الأوسمة والجوائز العربية، منها (وسام الاستحقاق الثقافي) من تونس و(وسام العلم والآداب والفنون الذهبي) من السودان.

واعتمدت الأمم المتحدة، منذ عام 1973، العربية لغة رسمية للمنظمة الدولية بجانب عدد من اللغات الأخرى، وتحتفل باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.