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في يومها العالمي.. شاعر كويتي يحوز جائزة الأمم المتحدة للغة العربية (فيديو)

الشاعر عبد العزيز البابطين يحوز جائزة الأمم المتحدة للغة العربية
18/12/2021-|آخر تحديث: 18/12/202101:15 PM (مكة المكرمة)

منحت الأمم المتحدة الشاعر الكويتي عبد العزيز البابطين جائزة اليوم العالمي للغة العربية، في حفل أقيم بمقرها الرئيسي في نيويورك أمس الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، تسلم الجائزة نيابة عن البابطين.

جائزة اللغة العربية

وقالت الأمم المتحدة إنها منحت الشاعر الكويتي -رئيس مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية- جائزة اليوم العالمي للغة العربية في مقر المنظمة الدولية، اعترافًا وتقديرًا لدوره الرائد وجهوده في نشر اللغة العربية ودعمها وتعزيز حضورها دوليًا.

ونُظمت الفعالية، أمس الجمعة، في إطار الفعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وبمدرسة الأمم المتحدة الدولية (قسم اللغة العربية) بحضور عبد الله شاهد رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي الدول.

وألقيت كلمات خلال المناسبة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذكرت الأمم المتحدة أن مندوب دولة الكويت لديها السفير منصور العتيبي، تسلم الجائزة نيابة عن البابطين الذي ألقى كلمة عبر الفيديو.

عبد العزيز البابطين

وأعرب البابطين في كلمته عن اعتزازه بالجائزة الأممية، وتحدّث عن دور اللغة العربية في التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب، بحسبانها أقدم اللغات الحية التي عرفتها البشرية.

وقال إن جهود مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية منذ تأسيسها عام 1989 اتجهت نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية، ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة منها إلى لغات أخرى.

وأوضح في كلمته أنه قام بتنظيم دورات تدريبية وتعليمية وكراسٍ للغة العربية في أكثر من 50 جامعة عربية، بجانب العديد من الجامعات في دول أوربية وأفريقية وآسيوية.

وأشار البابطين إلى التعريب في دولة جزر القمر العربية، وتكليفه بتغيير أسماء الشوارع إلى أسماء شخصيات عربية، وكتابتها بالحرف العربي بجانب الحرف الفرنسي، بجانب تعريب إدارات الدولة والمؤسسات الرسمية.

وقال إن ذلك تزامن مع تنظيم مئات الدورات التدريبية في اللغة العربية للمعلمين حتى يتمكنوا من تدريسها في المدارس العمومية للدولة.

وعبد العزيز البابطين (85 عامًا) هو رئيس مجموعة البابطين للإبداع الأدبي، وأسهم في تأسيس العديد من المؤسسات الثقافية في الكويت وعدد من الدول العربية، أبرزها مكتبة البابطين الكويتية في القدس.

وللشاعر الكويتي عبد العزيز البابطين العديد من المؤلفات والدواوين أبرزها (بوح البوادي) و(مسافر في القفار) و(أغنيات الفيافي).

وحصل الشاعر الكويتي على عدد من الأوسمة والجوائز العربية، منها (وسام الاستحقاق الثقافي) من تونس و(وسام العلم والآداب والفنون الذهبي) من السودان.

واعتمدت الأمم المتحدة، منذ عام 1973، العربية لغة رسمية للمنظمة الدولية بجانب عدد من اللغات الأخرى، وتحتفل باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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blog by د. محمد الجوادي
Published On 10/12/2021

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