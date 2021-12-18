كأس العرب.. قطر تنتزع المركز الثالث بعد فوزها على مصر بركلات الترجيح (فيديو)

أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5-4 بركلات الترجيح اليوم السبت بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب استاد “974”.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في مجملها، ولم يشهد الشوط الأول سوى عدد ضئيل من الفرص واستمر الحال كذلك خلال الشوط الثاني قبل أن يستعرض المنتخب المصري صحوة هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

لكن أيا من محاولات الفريقين لم تسفر عن أهداف لتمتد المواجهة لوقت إضافي. وفي الوقت الإضافي، تفوق المنتخب المصري في الجانب الهجومي وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة.

لكن حارس المرمى القطري مشعل برشم قدم أداء بطوليًا وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة، كما افتقدت اللمسات الأخيرة الدقة المطلوبة في فرص أخرى ليستمر التعادل السلبي.

واحتكم الفريقان في النهاية إلى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي حُسمت لصالح المنتخب القطري عبر تصدي حارسه للركلة الأخيرة التي سددها المصري محمد شريف.

وسجل للمنتخب القطري من ضربات الجزاء الترجيحية، خوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف.

بينما أهدر حسن الهيدوس (تصدى محمد الشناوي ثم أعيدت الضربة وسددها الهيدوس في المرة الثانية بجوار القائم).

وسجل للمنتخب المصري، محمد مجدي “أفشة” وعمرو السولية وأحمد فتوح وأكرم توفيق، بينما أهدر أحمد حجازي (اصطدمت بالقائم) ومحمد شريف (تصدى لها حارس المرمى مشعل برشم).

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لكأس العرب في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب “البيت” المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ 60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميًا في حفل افتتاح البطولة، حيث تتنافس تونس والجزائر على المركزين الأول والثاني.

ويتزامن نهائي بطولة كأس العرب مع اليوم الوطني القطري -الذي ينظم هذا العام تحت شعار “مرابع الأجداد أمانة”- وهو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (مؤسس دولة قطر) الحكم عام 1878.