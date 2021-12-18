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الأخبار|فلسطين

بزعم الطعن.. قوات الاحتلال تبرح فلسطينية ضربا وتعتقلها قرب الحرم الإبراهيمي (فيديو)

قوات إسرائيلية تعتدي على فلسطينية في الخليل وتعتقلها
18/12/2021-|آخر تحديث: 18/12/202103:00 PM (مكة المكرمة)

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم السبت، فتاة من مدينة الخليل بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فلسطينية أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها، نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له من جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المقابل للحرم الابراهيمي الشريف، دون معرفة تفاصيل عن وضعها الصحي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة في الخليل بعد الاعتداء عليها بالضرب، بزعم تنفيذها عملية طعن.

ونقل موقع (فلسطين اليوم) عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية، بعد إطلاق النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجنود المتمركزين على أحد الحواجز العسكري القريبة من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، أطلقوا النار على فلسطينية مما أدى إلى إصابتها بجروح متوسطة، بزعم طعنها مستوطنًا أصيب بجروح طفيفة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال عززت وجودها في محيط المكان، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين وفرق الاسعاف من الوصول إلى الفتاة المصابة التي كانت في حالة إغماء وفقدان للوعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية

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