بزعم الطعن.. قوات الاحتلال تبرح فلسطينية ضربا وتعتقلها قرب الحرم الإبراهيمي (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم السبت، فتاة من مدينة الخليل بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف.

مصادر محلية: "فيديو من مكان عملية طعن نفذتها فلسطينية وأسفرت عن إصابة مستوطن قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل". pic.twitter.com/K99IOSRGbA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 18, 2021

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فلسطينية أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها، نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له من جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المقابل للحرم الابراهيمي الشريف، دون معرفة تفاصيل عن وضعها الصحي.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة في الخليل بعد الاعتداء عليها بالضرب، بزعم تنفيذها عملية طعن.

ونقل موقع (فلسطين اليوم) عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة فلسطينية، بعد إطلاق النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

💬 متابعة صفا| الاحتلال يصيب فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالخليلhttps://t.co/RdnsuV18O9 pic.twitter.com/GVKHlHQg1G — وكالة صفا (@SafaPs) December 18, 2021

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجنود المتمركزين على أحد الحواجز العسكري القريبة من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، أطلقوا النار على فلسطينية مما أدى إلى إصابتها بجروح متوسطة، بزعم طعنها مستوطنًا أصيب بجروح طفيفة.

#شاهد إصابة مستوطن بعملية طعن في الخليل واعتقال المنفذة https://t.co/UxKN94cdPd — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 18, 2021

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال عززت وجودها في محيط المكان، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المواطنين وفرق الاسعاف من الوصول إلى الفتاة المصابة التي كانت في حالة إغماء وفقدان للوعي.