رئيس وزراء فرنسا: أوميكرون ينتشر في أوربا “كالبرق”.. وماكرون يلغي زيارة خارجية

بعد شهر فقط على رصده للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، بات المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) موجودًا في نحو 80 بلد حول العالم وينتشر بشكل صاروخي في أوربا، إذ قد يصبح النسخة المهيمنة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني.

وشبّه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس انتشار أوميكرون في أوربا بـ”البرق” وقال إنه سيصبح المتحور السائد في فرنسا بحلول مطلع عام 2022.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون ألغى، أمس الجمعة، زيارة كان يفترض أن يقوم بها إلى مالي للقاء الرئيس الانتقالي وقضاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية، بسبب أزمة كوفيد-19.

وقالت الرئاسة الفرنسية “هذا القرار اتخذ حرصًا على التوفيق بين الإجراءات المعلنة على المستوى الوطني وجدول الأعمال الدولي للرئيس، وحرصًا على عدم تعريض عسكريينا في فترة تدهور الوضع الوبائي”.

وكانت باريس قد أعلنت الأربعاء أن الرئيس الفرنسي سيتوجه يوم الإثنين إلى باماكو لعقد أول لقاء مع الرئيس الانتقالي لمالي، في أجواء من التوتر الشديد بين باريس والمجلس العسكري الذي أثار تباطؤه في إعادة السلطة للمدنيين وميله للاستعانة بمرتزقة روس غضب فرنسا.

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“لا يبدو أكثر خطورة”

لكن رئيس الوزراء الفرنسي قال إنه رغم جهل كثير من التفاصيل حتى الآن عن أوميكرون، فإنه “لا يبدو أكثر خطورة من دلتا، والبيانات تشير إلى أن تغطية التطعيم الكامل مع الجرعة المعززة تحمي بشكل جيد من الأشكال الشديدة للمرض”.

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية ستعلن إجراءات جديدة لمعالجة الامتناع عن التطعيم بدءًا من العام المقبل.

وقال “بعدما أعطينا الكثير من الوقت للفرنسيين الذين كانوا مترددين، سنعزز في يناير/كانون الثاني الحافز للتطعيم لأنه من غير المقبول أن يعرّض رفض بضعة ملايين من الفرنسيين للتطعيم حياة بلد بكامله للخطر”.

يأتي حديث رئيس الوزراء الفرنسي في وقت يوجد فيه نحو 3 آلاف مريض في أقسام العناية المركزة بمستشفيات فرنسا وفق أحدث المعطيات.

وافقت وكالة الأدوية الأوربية، على علاج لكوفيد-19 من الثنائي البريطاني الأمريكي جلاكسو سميث كلاين (جي إس كيه) و(فير بيوتكنولوجي) وعلاج آخر من شركة (سوبي) السويدية للأدوية.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/w44MyzRORR#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Oq0B66twwe — مع الحكيم (@m3alhakim) December 17, 2021

أستراليا.. ارتفاع قياسي وتعايش

وسجلت أستراليا، اليوم السبت، زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي، إذ يرتفع معدل الانتشار في أكثر ولايتين اكتظاظًا بالسكان، لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون واصل التقليل من شأن مخاطر تخفيف البلاد القيود المرتبطة بالجائحة.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 2482 حالة جديدة، وولاية فيكتوريا 1504 حالات، وولاية كوينزلاند 31 حالة اليوم، لتتجاوز مجتمعة أعلى مستوى مسجل في أستراليا سابقًا الذي بلغ 3820 حالة في اليوم السابق.

وجدد رئيس الوزراء اليوم تأكيد أن التركيز يجب أن يكون على عمليات الرعاية بالمستشفيات والحالات الموجودة في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وليس على أرقام الحالات الفعلية، إذ تعتاد البلاد التعايش مع الفيروس.

اختبار لقاحات

وفي ما يتعلق باللقاحات، أعلنت شركة فايزر أنها ستختبر جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لكوفيد للأطفال دون سن الخامسة، الأمر الذي قد يقودها إلى تقديم طلب ترخيص 3 جرعات لهذه الفئة العمرية العام المقبل.

وضمن التجارب السريرية الجارية، اختارت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جرعة بثلاثة ميكروغرامات لكل حقنة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.

والجرعة تُعد أقل بعشر مرات من المعطاة للبالغين (30 ميكروغراما) وأدنى من جرعة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاما (10 ميكروغرامات).

وتسببت جرعة 10 ميكروغرامات بظهور أعراض حمّى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من 5 سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنًّا، مما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل.

المتحور #أوميكرون ما بين المبالغة والحذر من التطورات

وإنفلونزا الطيور تنتشر وتتعدد الإصابات

و عين ثلاثية الأبعاد ومزيد من الابتكارات

تابع أهم ما جاء في حلقة #مع_الحكيم !#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Wz3bY6sUYu — مع الحكيم (@m3alhakim) December 14, 2021

وتبيّن أن جرعتين بثلاثة ميكروغرامات أحدثت استجابة مناعية أضعف من المسجلة لدى الفتيان والشباب، وأظهرت الجرعة المعززة تعزيز المناعة لدى فئات أكبر سنًّا.

وقررت الشركة لذلك تعديل تجاربها السريرية، لتشمل جرعة ثالثة يتم حقنها “بعد شهرين على الأقل من الثانية” وفق بيان لها أوضح أيضًا أن الجرعة الثانية تعطى بعد ثلاثة أسابيع من الأولى.

ولن يؤثر هذا “التعديل” على الجدول الزمني المتوقع لتقديم طلب للحصول على تصريح لتطعيم الأطفال الصغار المتوقع “في الربع الثاني من عام 2022”.

كما أعلنت شركة فايزر، أمس الجمعة، أنها بدأت تجارب على 600 فتى تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا لاختبار جرعة معززة (10 أو 30 ميكروغرامًا).

والجرعة المعززة مرخص لها حاليًّا في الولايات المتحدة للبالغين والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا.