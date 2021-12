دعوى قضائية تتهم مركز شرطة في فرجينيا الأمريكية بالاتجار بالجنس

اتهمت امرأة ضابطين سابقين في مركز شرطة بولاية فرجينيا الأمريكية بالاعتداء الجنسي عليها في إطار اتفاق لحماية زعيم شبكة للاتجار بالجنس، وذلك وفق ما ورد في صحيفة دعوى رُفعت ليل الخميس.

وتقول المرأة، التي أشير إليها بالاسم (جين دو) فقط لأنها من ضحايا الاتجار بالبشر، إن مركز الشرطة بمقاطعة فيرفاكس في فرجينيا -بمن فيه رئيسه السابق إدوين روسلر- كان يعلم أن بعض الضباط ربما كانوا يشاركون في الشبكة ويوفرون الحماية لها، لكنه سمح لهم بالتقاعد بأجر كامل بدلًا من أن يحاكمهم.

وقال متحدث باسم مركز شرطة مقاطعة فيرفاكس في نطاق العاصمة الأمريكية واشنطن دي.سي، إن المركز يدبر شؤونًا أخرى وليس لديه أي تعليق الآن على الدعوى.

وتتهم الدعوى ضابطين سابقين بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بمن فيهن مقيمة الدعوى، كما تتهم ضابطين سابقين آخرين وروسلر والمقاطعة بإعاقة التحقيقات في الاتجار بالجنس.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها لم تتمكن من الاتصال بالضابطين المتهمين بالاعتداء الجنسي، ولم يرد المتهمون بإعاقة التحقيق على طلب التعليق.

وجاء في صحيفة الدعوى أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على علم بالجرائم التي يمكن أن يكون الضباط قد ارتكبوها، بعد عثور عملاء المكتب على أرقامهم في الهاتف المحمول الخاص بمقيمة الدعوى، وأحال الأمر إلى شرطة فيرفاكس.

