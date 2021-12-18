بدون والديه.. طفل في عامه الأول يعبر البحر المتوسط

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن طفلا يبلغ عامًا واحدًا قام منفردا برحلة لعبور البحر المتوسط، بعد أن أرسله والداه إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أن عناصر الإنقاذ عثروا على الطفل الذي يبلغ عاما بالكاد، بين 70 رجلا في قارب رسا في جزيرة صقلية، الجمعة.

Sul barchino un bimbo di un anno senza i genitori: da solo è arrivato a Lampedusa [di Alessia Candito] https://t.co/Nl9IfCFSuI — Repubblica (@repubblica) December 18, 2021

وأضافت الصحيفة ان الطفل “عبر المتوسط حتى قبل أن يتعلم المشي. لقد واجه الأمواج بمفرده”، مؤكدة أن الطفل “أصغر من أن يكشف عن اسمه وقصته”.

وذكرت الصحيفة أن المهاجرين الآخرين لم يعرفوا هوية الطفل، لكن يُزعم أن والديه توسلا إليهم لضمان سلامته أثناء العبور، ربما لأنهم لم يتمكنوا من مرافقته، بحسب الصحيفة.

ومن بين المهاجرين الآخرين فتى في الرابعة عشرة توفيت والدته أثناء محاولة إنقاذ قبالة الجزيرة.

@LaStampa:

Boat capsizes:

woman dies, 14-year-old son rescued

A new tragedy #shipwreck off #Lampedusa. Three NGO ships rescue another 386 people. Arrivals also in Salento and Sardinia https://t.co/kDXYq8TFkN — uli vsanden (@ulimuc1) December 17, 2021

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على تويتر “كانت على متن قارب مع 25 شخصا بينهم ابنها الذي شاهدها تغرق”.

وأضافت المنظمة أنها “خسارة جديدة كان يمكن تفاديها عند أبواب أوربا، حياة جديدة زهقت بسبب سياسات الهجرة غير المسؤولة”.

وذكرت الصحيفة أن نحو 500 مهاجر وصلوا ضمن سبع رحلات منفصلة الى جزيرة لامبيدوسا في اليومين الماضيين.

وازداد عدد المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا أو تونس، بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة لقي حوالي 1340 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ بداية 2021.