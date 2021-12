بدون والديه.. طفل في عامه الأول يعبر البحر المتوسط

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن طفلا يبلغ عامًا واحدًا قام منفردا برحلة لعبور البحر المتوسط، بعد أن أرسله والداه إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أن عناصر الإنقاذ عثروا على الطفل الذي يبلغ عاما بالكاد، بين 70 رجلا في قارب رسا في جزيرة صقلية، الجمعة.

وأضافت الصحيفة ان الطفل “عبر المتوسط حتى قبل أن يتعلم المشي. لقد واجه الأمواج بمفرده”، مؤكدة أن الطفل “أصغر من أن يكشف عن اسمه وقصته”.

وذكرت الصحيفة أن المهاجرين الآخرين لم يعرفوا هوية الطفل، لكن يُزعم أن والديه توسلا إليهم لضمان سلامته أثناء العبور، ربما لأنهم لم يتمكنوا من مرافقته، بحسب الصحيفة.

ومن بين المهاجرين الآخرين فتى في الرابعة عشرة توفيت والدته أثناء محاولة إنقاذ قبالة الجزيرة.

