استطلاع يفجر مفاجأة بشأن أثر العمل من المنزل على الموظفين أثناء جائحة كورونا

أظهرت نتائج استطلاع أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الموظفين والمديرين قد وجدوا أن العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا، كان له أثر إيجابي على الأداء وعلى سلامتهم.

وتوقعت المنظمة الدولية -التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية – عدم العودة للدوام خمسة أيام أسبوعيًا كما كان الحال قبل جائحة كورونا.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته المنظمة وشمل 25 دولة وقطاعات متنوعة، من المتوقع أن يكون نصيب القوى العاملة التي تؤدي عملها يوما واحدًا من المنزل أسبوعيًا، أقرب من المستوى خلال الجائحة، مقارنة بما كان قبل.

وخلصت دراسة منفصلة قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن الوظائف الشاغرة على الموقع الإلكتروني إلى أن الزيادة الكبيرة في وظائف العمل من المنزل خلال الجائحة قد شهدت تغيرًا طفيفًا بعد تخفيف قيود مكافحة الوباء.

وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن العمل من المنزل سيستمر، خاصة في الدول التي تتمتع بمستويات مرتفعة من الجاهزية الرقمية، حسبما أوردت وكالة (بلومبرغ) اليوم السبت.

