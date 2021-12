مكتشف أوميكرون ومستكشف للمريخ.. تعرف على علماء حققوا أبرز إنجازات العام الحالي

أصدر موقع نيتشر العلمي قائمة لأهم العلماء الذين “أحدثوا أكبر التطورات الرئيسية في العلوم لعام 2021.

وقال الموقع إن هؤلاء العلماء “ساعدوا الأفراد جنبا إلى جنب مع زملائهم في تحقيق اكتشافات مذهلة ولفت الانتباه لقضايا حاسمة”.

حتى قبل وجود لقاحات كورونا، أدركت ويني بيانيما -رئيسة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز- أن توزيعها بشكل عادل سيكون تحديا، وفي أوائل 2020 كانت ويني واحدة من الأصوات القليلة التي حذرت من أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا يمكنها الاعتماد على التبرعات وحدها لتطعيم شعوبها، فقالت إن الطريقة الوحيدة المنقذة للجميع هي مساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات على تصنيعها وإنشاء أنظمة توزيع لتسهيل الحصول عليها.

ولكن هذا لم يحدث وتمسكت الشركات التي طورت اللقاحات (مثل فايزر وموديرنا وبيونتك) بحقوق الملكية الفكرية فاستحوذت الدول الغنية على معظم الجرعات، وتوقعت ويني ذلك بسبب تجربتها السابقة مع وباء الإيدز في بلدها أوغندا.

وفي مايو/أيار، احتفلت ويني بيانيما وزملاؤها بانتصار غير متوقع عندما دعّمت الولايات المتحدة اقتراح جنوب أفريقيا والهند بالتنازل عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا بهدف تعزيز القدرة التصنيعية.

أمضت فريدريك أوتو السنوات السبع الماضية في دراسة الظواهر الجوية القاسية، لكنها صُدمت عندما ضربت موجة حر غير عادية كندا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ الأمريكية في يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى تحطيم سجلات درجات الحرارة ومصرع مئات الأشخاص.

وتستكشف باحثة المناخ مع زملائها ما إذا كان تغير المناخ يؤدي دورًا في الحرارة الشديدة والبرد والأمطار والجفاف وحرائق الغابات، كما قامت هي وفريقها بتحليل دور تغير المناخ في الفيضانات المدمرة التي حدثت في ألمانيا وبلجيكا في يوليو وموجة البرد في أبريل/نيسان بفرنسا، والجفاف المستمر في مدغشقر، وغيرها.

