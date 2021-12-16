مكتشف أوميكرون ومستكشف للمريخ.. تعرف على علماء حققوا أبرز إنجازات العام الحالي

أصدر موقع نيتشر العلمي قائمة لأهم العلماء الذين “أحدثوا أكبر التطورات الرئيسية في العلوم لعام 2021.

وقال الموقع إن هؤلاء العلماء “ساعدوا الأفراد جنبا إلى جنب مع زملائهم في تحقيق اكتشافات مذهلة ولفت الانتباه لقضايا حاسمة”.

1. ويني بيانيما: بطلة التوزيع العادل للقاحات

حتى قبل وجود لقاحات كورونا، أدركت ويني بيانيما -رئيسة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز- أن توزيعها بشكل عادل سيكون تحديا، وفي أوائل 2020 كانت ويني واحدة من الأصوات القليلة التي حذرت من أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا يمكنها الاعتماد على التبرعات وحدها لتطعيم شعوبها، فقالت إن الطريقة الوحيدة المنقذة للجميع هي مساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات على تصنيعها وإنشاء أنظمة توزيع لتسهيل الحصول عليها.

ولكن هذا لم يحدث وتمسكت الشركات التي طورت اللقاحات (مثل فايزر وموديرنا وبيونتك) بحقوق الملكية الفكرية فاستحوذت الدول الغنية على معظم الجرعات، وتوقعت ويني ذلك بسبب تجربتها السابقة مع وباء الإيدز في بلدها أوغندا.

وفي مايو/أيار، احتفلت ويني بيانيما وزملاؤها بانتصار غير متوقع عندما دعّمت الولايات المتحدة اقتراح جنوب أفريقيا والهند بالتنازل عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا بهدف تعزيز القدرة التصنيعية.

2. فريدريك أوتو: محققة الطقس

أمضت فريدريك أوتو السنوات السبع الماضية في دراسة الظواهر الجوية القاسية، لكنها صُدمت عندما ضربت موجة حر غير عادية كندا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ الأمريكية في يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى تحطيم سجلات درجات الحرارة ومصرع مئات الأشخاص.

وتستكشف باحثة المناخ مع زملائها ما إذا كان تغير المناخ يؤدي دورًا في الحرارة الشديدة والبرد والأمطار والجفاف وحرائق الغابات، كما قامت هي وفريقها بتحليل دور تغير المناخ في الفيضانات المدمرة التي حدثت في ألمانيا وبلجيكا في يوليو وموجة البرد في أبريل/نيسان بفرنسا، والجفاف المستمر في مدغشقر، وغيرها.

Fantastic to see Grantham Lecturer @FrediOtto celebrated in @Nature's 10 – a list of those who shaped science in 2021 "Weather Detective: As heatwaves, floods & droughts multiply, this researcher assesses whether humans bear some blame." Read in full 👉 https://t.co/YWLxNBLaH6 pic.twitter.com/NIKTy8swh3 — Grantham Imperial (@Grantham_IC) December 16, 2021

3. زانغ رونغيو: مستكشف المريخ

قاد هذا المهندس أول مهمة صينية ناجحة إلى المريخ حيث هبطت مركبة روفر، في 15 مايو/أيار الماضي، بأمان على سهول الكوكب الرملية.

وكان الهبوط بمثابة اختتام لرحلة امتدت 475 مليون كيلومتر مليئة بالمخاطر على تشانغ وإدارة الفضاء الوطنية الصينية التي لم ترسل من قبل مهمة ناجحة إلى المريخ.

Zhang Rongqiao, the chief designer of China's first Mars exploration mission, has been included on Nature's list of 10 people who were part of big stories in science in 2021, according to the list published online on Thursday (Beijing Time). pic.twitter.com/dlQANwjoqV — China Science (@ChinaScience) December 16, 2021

4. تمنيت غيبرو: رائدة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

بعد أن فقدت وظيفتها في شركة غوغل أسست رائدة الذكاء الاصطناعي معهدا مستقلا لطرح أسئلة حول الأخلاقيات في مجال التقنية.

وتعتقد تمنيت أن أخطاء الذكاء الاصطناعي لا ينبغي تأطيرها على أنها مشكلات فنية، فهي من بين أعراض البيئة المعيبة التي يتم فيها تطوير التقنية.

Ten people who helped shape science in 2021. "The Nature’s 10 list explores key developments in science this year and some of the people who played important parts in these milestones."#Science #Scientists #sciencetwitter @Nature ⏯️Nature’s 10https://t.co/fIKVEP9TTm pic.twitter.com/jw376JWPqU — Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) December 16, 2021

5. توليو دي أوليفيرا: مكتشف أوميكرون

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن توليو دي أوليفيرا -مدير منصة كوازولو ناتال للابتكار البحثي والتسلسل في جنوب أفريقيا- اكتشاف متحور جديد من كورونا سُمي (أوميكرون) لاحقا.

كان لدى أوميكرون عددا كبيرا من الطفرات التي يخشى دي أوليفيرا وعلماء بارزون آخرون من أنها قد تساعد المتحور الجديد في التهرب من المناعة الناشئة عن الإصابة السابقة أو التلقيح.

كان يعلم دي أوليفيرا أنه من خلال الإبلاغ عن متحور آخر مقلق، فإنه يخاطر بتكبد عقوبات جديدة، والتي من شأنها أن تعاقب دولًا في جنوب القارة الأفريقية اقتصاديًا، لكنه كان يعلم أيضًا أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله.

6. جون جمبر: متنبيء البروتينات

ابتكر فريق بشركة ديب مايند في لندن بقيادة هذا الباحث في الذكاء الاصطناعي أداة تعمل على تغيير علم الأحياء من خلال التنبؤ بهياكل البروتين بدقة مذهلة.

7. فيكتوريا تاولي كوربوز: المدافعة عن السكان الأصليين

مع انطلاق قمة المناخ في غلاسكو بالمملكة المتحدة، تقدمت العديد من الدول الغنية وأكثر من اثنتي عشرة منظمة خيرية بالتزام غير مسبوق، إذ تعهدوا بتقديم 1.7 مليار دولار أمريكي لمساعدة الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم في الحفاظ على الغابات وحماية التنوع البيولوجي ومنع الاحتباس الحراري من خلال إبقاء الكربون محبوسًا في النباتات والتربة.

كانت تلك لحظة فاصلة بالنسبة لمجموعات السكان الأصليين، ويعود الفضل في ذلك إلى عقود من العمل من قبل فيكتوريا تاولي كوربوز، زعيمة السكان الأصليين من الفلبين التي عملت لست سنوات كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

8. غيليوم كاباناك: كاشف التزييف

ساعد عالم الحاسوب غيليوم كاباناك في الكشف عن نوع جديد من الأوراق البحثية الملفقة.

9. ميغان كال: بطلة التواصل حول كورونا

بدأت عالمة الأوبئة البريطانية بتقديم تفسيرات مبكرة عن الفيروس على صفحتها في تويتر، وأسهمت إحاطاتها -التي قدمتها متبرعة- ببناء استراتيجية إعلامية للتواصل مع المواطنين.

وبعد أشهر، أصبحت وجها لفريق حكومي قدم العديد من الإجابات المبكرة على الأسئلة الملحة حول كورونا في 2021.

Congratulations to UKHSA epidemiologist @kallmemeg who has been included in @Nature magazine's 10 people who helped shape science in 2021. Meaghan has been recognised for communicating crucial information about COVID-19 via Twitter during the pandemic.https://t.co/z3KeIDmfgK pic.twitter.com/qYlmxyXHiM — UK Health Security Agency (@UKHSA) December 15, 2021

10. جانيت وودكوك: رئيسة الأدوية

قادت جانيت وودكوك وكالة الأدوية الأهم في الولايات المتحدة خلال عام مليء بالتحديات.

فبعد أيام فقط من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، عيّن جانيت وودكوك كمفوض بالنيابة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

أمضت الطبيبة السابقة معظم حياتها المهنية الممتدة لـ35 عاما في إدارة الأغذية والدواء، وساعدت في تحديث عملية تقييم الأدوية، ما أدى إلى تصميمات متقدمة للتجارب السريرية ومسارات للموافقة على الأدوية التي تقترن باختبارات تشخيصية متطورة.