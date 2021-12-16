لجنة دولية تحذر من خطورة أوميكرون وجنوب أفريقيا: الحماية من المتحور تتزايد بهذه الطريقة

حذرت لجنة دولية من خطورة متحور فيروس كورونا (أوميكرون)، في حين قال مسؤولو الصحة الأمريكيون إنه لا يحتاج إلى لقاح خاص ضده بينما قالت جنوب أفريقيا إن الحماية منه تتزايد بتلقي جرعتين من لقاح فايزر وإصابة سابقة.

وقال المجلس العالمي لرصد التأهب، وهو هيئة مشتركة بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، إن حكومات العالم ينبغي ألا تندفع للشعور بالأمان الزائف وألا تتقاعس بسبب الدراسات المبكرة التي تشير إلى أن أوميكرون شديد العدوى وأنه يسبب أعراضًا أخف.

وذكر المجلس المستقل أن “الحد من عدوى أوميكرون في الأسابيع المقبلة ضروري. التصرف بسرعة والمبالغة في الحذر هي الطريقة الصحيحة. إذا لم نتصرف الآن سيفوت الأوان”.

وأضاف “التوقعات المتفائلة مبنية على أدلة محدودة، وتجلب إحساسًا زائفًا بالراحة.. لا يمكن أن نرتكب نفس الأخطاء مجددًا”.

وأوضح الخبراء أن الانتشار السريع لأوميكرون سيكون له عواقب وخيمة، وخصوصًا للمجتمعات التي لديها إمكانية محدودة للحصول على الأدوية واللقاحات.

وأضاف المجلس أن هناك حاجة إلى استثمار المزيد في البحث والإنتاج اللامركزي لأدوية ولقاحات جديدة، بهدف كسر دورة السلالات الجديدة التي يعقبها تشديد القيود.

مبعث القلق في المتحور الجديد أنه “متعدد الطفرات (غيتي)

وأظهرت دراسة لهيومن رايتس ووتش أن هناك ما لا يقل عن 120 شركة أدوية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية قادرة على إنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي الناقل.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن هذه الشركات لا ينقصها سوى التكنولوجيا التي تمتلكها الشركات التي طورت اللقاحات.

وقالت المنظمة إن إتاحة نقل التكنولوجيا هو الحل الوحيد أمام العالم للتعامل مع جائحة كورونا، وأوضحت أن 89 شركة من هؤلاء في الهند والصين، بينما توجد شركات أخرى في فيتنام ومصر والسنغال والبرازيل وكوبا ودول أخرى.

يشار إلى أنه حتى الآن، تم إعطاء أكثر من ثلثي جرعات اللقاحات في الدول الغنية، وإعطاء نسبة بسيطة فقط من اللقاحات في الدول الأكثر فقرًا. وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذا يرجع في الأساس إلى معوقات الإمدادات، لأن الدول الغنية تخزّن اللقاحات.

لا حاجة لجرعات خاصة

من جانبهم، قال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن الجرعات المعززة الموجودة حاليا توفر الحماية ضد أوميكرون، ولذلك لا حاجة إلى تطوير لقاح جرعات خاصة للحماية منه.

صورة رقمية لخلية فيروس كورونا “حمراء شبه شفافة” بداخلها علامة أوميكرون “زرقاء متوهجة” (غيتي)

ونقلت وكالة بلومبرغ عن أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله في مؤتمر صحفي إن الدراسات حتى الآن تظهر استجابات قوية للأجسام المضادة من الجرعات المعززة الحالية، رغم أن الحماية ضد أوميكرون ضعيفة بعد تلقي جرعتين فقط من اللقاح من دون جرعة معززة.

جرعتان من فايزر وإصابة سابقة

وقال علماء من معهد أبحاث الصحة الأفريقي في جنوب أفريقيا إن جرعتين من لقاحي فايزر وبيونتيك وكذلك إصابة سابقة بالفيروس يمكن أن تقدم حماية أفضل ضد أوميكرون.

وقال فريق علماء بقيادة أليكس سيجال في مسودة أولية، إن التجارب المعملية باستخدام بلازما الدم ساعدتهم في تقدير وجود حماية تصل إلى 73% ضد أعراض المرض التي قد تنجم عن أوميكرون و95% ضد الإصابات الخطيرة بالنسبة لأولئك الذين تلقوا اللقاح أو تعرضوا لإصابة سابقة.

وقدر العلماء وجود حماية بنسبة 35% ضد أعراض المرض و77% حماية ضد الإصابة الخطيرة لمن تلقوا اللقاح فقط، بحسب بلومبرغ.