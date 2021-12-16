خبير: متحور أوميكرون ينتشر بين الأصغر سنا وهذه أبرز نتائج الدراسات حوله (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتحوّر الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبح على الأرجح متفشيا في معظم دول العالم.

وتناول برنامج المسائية على الجزيرة مباشر الموضوع بالنقاش لمعرفة آخر التطورات حول المتحور الذي أثار الهلع في أنحاء العالم، وأدى لإعادة فرض القيود.

وقال البروفسور غسان سعيد -رئيس الجمعية العربية الطبية في ميشيغان بالولايات المتحدة- إن السبب في الهلع الذي سببه (أوميكرون) هو أنه يصيب الأشخاص المطعمين وكذلك من أصيبوا بالفيروس في السابق.

أعلنت #منظمةالصحةالعالمية، أن المتحوّر #أوميكرون الجديد من فيروس #كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبح على الأرجح متفشيا في معظم دول العالم.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/yBm2R8TRHH#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UIwgVrNBLo — مع الحكيم (@m3alhakim) December 15, 2021

وأشار سعيد إلى أن آخر دراسة أجراها مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، أظهرت أن 43 مريضا أصيبوا بأوميكرون، كان 34 منهم قد تلقوا تطعيمات بجرعتين من فايزر أو مودرنا فيما تلقى 14 من هؤلاء الجرعة المعززة.

وقال إن الملاحظة الثانية على المتحور هي “أنه ينتشر بين الأشخاص الأصغر سنا”.

وأقرّ بأن النتائج حول مقاومة المتحور للقاحات ما زالت غير مكتملة وهي في طور الدراسات الأولية.

هل انتشار "إنفلونزا A" يبشر بعودة الحياة لطبيعتها ؟

– تعرف مع د.حسان الصواف استشاري أمراض الرئة والعناية المركزة #مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DDlUksKjc8 — مع الحكيم (@m3alhakim) December 14, 2021

وجدد الدكتور غسان التأكيد على ضرورة أخذ التطعيم لمنع الأعراض الشديدة من الفيروس، ونصح بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتوقع أن يبقى الفيروس لفترة قد تطول، مشيرا إلى أن التطعيمات التي يتم تطويرها والعلاجات التي يتم إجراء الدراسات عليها ستسهم بشكل كبير في الحد من الفيروس.

انتشار بطريقة غير مسبوقة

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن “77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد”.

وحذّر مدير منظمة الصحة المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة ودعا إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة من وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي.