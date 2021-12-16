شاهد: عواصف ورياح قوية تضرب مدينة أمريكية

ضربت مدينة لينكولن الأمريكية في ولاية نبراسكا عواصف ورياح قوية وصلت سرعتها إلى نحو 93 ميلاً في الساعة، في موجة من الطقس العاصف تشهدها الولايات المتحدة وراح ضحيتها العشرات.

كانت السلطات في ولاية كنتاكي أعلنت، السبت الماضي، مقتل 70 على الأقل وإصابة العشرات بعدما اجتاحت الأعاصير المدمرة الولاية.

وأدت الأعاصير إلى دمار هائل في عدد من مدن كنتاكي وعلى رأسها (مايفيلد) حيث انهار سقف مصنع للشموع وكان بداخله نحو 100 شخص.

مدينة لينكولن الأمريكية تشهد عواصف ورياح قوية وصلت سرعتها إلى 93 ميلاً في الساعة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/XcjiOd6629 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2021

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الكبرى في ولاية كنتاكي التي باتت تجسد الدمار الهائل الذي ألحقته سلسلة أعاصير أسفرت عن سقوط 94 قتيلا في ولايات عدة بالبلاد.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن هذه الولايات ضربتها “سلسلة من أسوأ الأعاصير” في تاريخ البلاد واصفا أضرارها بأنها “مأساة لا توصف”.

واجتاحت ظاهرة مناخية استثنائية 6 ولايات مخلفة دمارا واسعا على مئات الكيلومترات إلا أن (مايفيلد) البالغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة تقريبا في ولاية كنتاكي كانت أكثرها تضررا.