من الفضاء.. رجل أعمال ياباني ينشر مقطعا لدورانه حول الأرض (فيديو)

نشر رجل الأعمال الياباني (يوساكو مايزاوا) مقطعا بخاصية التتابع الزمني للأرض من الفضاء، وذلك خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية.

وكتب رجل الأعمال الياباني على تويتر “التقطت صورا للأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية، هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض إنه خاطف للأنفاس”.

رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا ينشر مقطعا بخاصية التتابع الزمني للأرض من الفضاء، وذلك خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية pic.twitter.com/pGGW5lwG6o — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2021

الأول منذ 10 سنوات

وأصبح الملياردير الياباني أول سائح فضاء منذ أكثر من عقد بعدما انطلقت رحلته إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء في رحلة يعتبرها بروفة لرحلته المزمعة حول القمر على صاروخ من إنتاج شركة سبيس إكس عام 2023.

وانطلق الصاروخ بنجاح من قاعدة في كازاخستان حاملا قطب الموضة المولع باقتناء الأعمال الفنية والبالغ من العمر 46 عاما، مع مساعده الذي سيوثق الرحلة، بالإضافة إلى رائد فضاء روسي.

The Earth was indeed blue.

But, Chiba, the area where I grew up, was also blue. pic.twitter.com/rwv6l16X9C — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 16, 2021

وذاع صيت الملياردير الياباني، الذي تدرب على الرحلة لأشهر في اليابان لولعه بالطائرات الخاصة وقصص الحب التي جمعته بنجمات المجتمع وتوزيعه هدايا نقدية على متابعيه على تويتر، في بلد يعرف عنه التحفظ والتمسك بالأعراف والعادات القديمة.

ولم يكشف عن تكلفة رحلة الملياردير الياباني، لكن بعض التقارير قدرت رحلات الفضاء السياحية بنحو 50 مليون دولار.