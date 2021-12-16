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من الفضاء.. رجل أعمال ياباني ينشر مقطعا لدورانه حول الأرض (فيديو)

رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا (غيتي)
16/12/2021-|آخر تحديث: 16/12/202103:45 PM (مكة المكرمة)

نشر رجل الأعمال الياباني (يوساكو مايزاوا) مقطعا بخاصية التتابع الزمني للأرض من الفضاء، وذلك خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية.

وكتب رجل الأعمال الياباني على تويتر “التقطت صورا للأرض من نافذة محطة الفضاء الدولية، هذا هو بالضبط مدار كامل حول الأرض إنه خاطف للأنفاس”.

الأول منذ 10 سنوات

وأصبح الملياردير الياباني أول سائح فضاء منذ أكثر من عقد بعدما انطلقت رحلته إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء في رحلة يعتبرها بروفة لرحلته المزمعة حول القمر على صاروخ من إنتاج شركة سبيس إكس عام 2023.

وانطلق الصاروخ بنجاح من قاعدة في كازاخستان حاملا قطب الموضة المولع باقتناء الأعمال الفنية والبالغ من العمر 46 عاما، مع مساعده الذي سيوثق الرحلة، بالإضافة إلى رائد فضاء روسي.

وذاع صيت الملياردير الياباني، الذي تدرب على الرحلة لأشهر في اليابان لولعه بالطائرات الخاصة وقصص الحب التي جمعته بنجمات المجتمع وتوزيعه هدايا نقدية على متابعيه على تويتر، في بلد يعرف عنه التحفظ والتمسك بالأعراف والعادات القديمة.

ولم يكشف عن تكلفة رحلة الملياردير الياباني، لكن بعض التقارير قدرت رحلات الفضاء السياحية بنحو 50 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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