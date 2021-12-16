تركيا.. تكريم 111 فتاة أتممن حفظ القرآن الكريم (فيديو)

كرّمت 111 فتاة تركية في حفل مهيب، بعدما أتممن حفظ القرآن الكريم كاملا في إسطنبول.

واصطفت الفتيات بملابسهن البيضاء وهن ينشدن، في حين باشرت المشرفة بتكريمهن.

وازداد عدد الأطفال المنضمين إلى دورات تحفيظ القرآن في تركيا بشكل قياسي بعد أن ألغت الحكومة لائحة تفرض عدم انضمام الأطفال ما دون سن 12عاما لتلك الدورات.

#تركيا.. تكريم مهيب لـ 111 فتاة أتممن حفظ القرآن الكريم pic.twitter.com/qKRplVneX6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 15, 2021

وذكر موقع وكالة أنباء تركيا أن رئاسة الشؤون الدينية التركية، نشرت بيانات توضح إقبال الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 4-6 أعوام بشكل متزايد على دورات تحفيظ القرآن خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

ووفق تلك البيانات، ارتفع عدد هؤلاء الأطفال بأكثر من 10 أضعاف من 2015 إلى 2020.

وأظهرت البيانات إقبالا قياسيا من الأطفال على حضور تلك الدورات منذ إطلاقها، وخاصة في فصل الصيف مع انطلاق معاهد تحفيظ القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية، بدءا من الأطفال وحتى الشباب وكبار السن، بإشراف من رئاسة الشؤون الدينية.