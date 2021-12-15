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الأخبار|إسبانيا

وسط الدموع.. المهاجم الدولي سيرجيو أغويرو يعلن اعتزاله كرة القدم (فيديو)

المهاجم الدولي سيرجيو أغويرو يعتزل كرة القدم لأسباب صحية (رويترز)
15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202107:30 PM (مكة المكرمة)

أعلن المهاجم الأرجنتيني (سيرجيو أغويرو) لاعب نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، اعتزال كرة القدم لأسباب صحية وهو في الثالثة والثلاثين من العمر، ليسدل الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت 18عامًا.

واعتزل المهاجم الدولي سيرجيو أغويرو كرة القدم لأسباب صحية بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب وهو في سن الـ33 وينهي بذلك مسيرته الحافلة في الملاعب والتي أحرز خلالها أكثر من 400 هدف.

كان أغويرو قد نقل للمستشفى، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد معاناته من ألم في الصدر وصعوبة في التنفس خلال تعادل برشلونة 1-1 مع فريق ألافيس.

وبعد ذلك ببضعة أيام أعلن برشلونة أن أغويرو سيغيب عن الملاعب مدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد خضوعه لفحوص في القلب.

اعتزال وبكاء

قال سيرجيو أغويرو وهو يبكي أمام عدد كبير في ملعب (كامب نو)، اليوم الأربعاء “الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو إبلاغكم بأنني قررت اعتزال كرة القدم، هذه لحظة صعبة للغاية لكني راضٍ عن القرار الذي اتخذته”.

وأضاف “لقد اتخذت هذا القرار للحفاظ على صحتي، وهذا ما طلبه الأطباء مني وهو أنه من الأفضل التوقف عن اللعب، اتخذت القرار قبل 10 أيام تقريبًا”.

وعرج أغويرو على مسيرته الكروية وقال “أنا فخور جدًا بمسيرتي المهنية لأنها كانت بمثابة حلم تحقق، لقد أردت أن أصبح لاعبًا محترفًا ولم أفكر مطلقًا بأنني سألعب في أوربا”.

كان سيرجيو أغويرو قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي بطل إنجلترا في نهاية الموسم الماضي لكنه شارك 5 مرات فقط في جميع المنافسات بسبب إصابة في الساق ومشكلات في القلب وأحرز هدفًا وحيدًا في هزيمة فريقه 2-1 أمام ريال مدريد.

وأمضى أغويرو عقدًا كاملًا مع سيتي وأحرز له 260 هدفًا في 390 مباراة وهو الهداف التاريخي للنادي.

المصدر : رويترز

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