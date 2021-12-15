“هلا يا نور عيني”.. مغترب عراقي يفاجئ شرطيا بريطانيا بغناء موّال شعبي (فيديو)

حقق مقطع فيديو لمغترب عراقي في أحد شوارع لندن، ملايين المشاهدات بعدما فاجأ شرطيًا بريطانيًا بغناء موّال شعبي أداه بصوت شجي مثير للإعجاب.

وظهر الشاب العراقي وهو يحيي الشرطي بالإنجليزية ليرد عليه الأخير “السلام عليكم أخي.. كيف حالك؟” ويسلم عليه، فبدأ الشاب الغناء بحفاوة “هلا يا نور عيني ويا هليه حبيبي من تمر سلم عليه”.

وبحسب تقارير إعلامية، لجأ الشاب لهذه الحيلة اللطيفة على ما يبدو في محاولة للإفلات من “غرامة مخالفة” أو تخفيفها، خاصة بعدما استقبل الشرطي الأغنية الفلكلورية بالبسمة والترحاب واحتضن الشاب بعد انتهائه وشكره عليها.

وتعد هذه واحدة من أساليب عدد كبير من المغتربين العراقيين بحسب ناشطين، لكنهم لفتوا إلى أن تطبيق القانون في بريطانيا صارم لا يجدي معه لا طرب ولا طرافة حتى مع المشاهير.

في الوقت نفسه، أبدى كثيرون إعجابهم بالصورة الرائعة التي عبر بها المغترب العراقي عن ثقافة بلده وأغانيه الشعبية في مشهد راقٍ وجذاب، بحسب وصفهم.