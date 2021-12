شركة سيارات أجرة تعلق استخدام طراز من تسلا بعد “حادث مميت” (فيديو)

أوقفت شركة (جي7) الرائدة في مجال سيارات الأجرة بالعاصمة الفرنسية باريس استخدام سيارات تسلا من (موديل 3) ضمن أسطولها بعد حادث مميت لإحدى سياراتها مطلع الأسبوع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية إن سائق سيارة أجرة من ذلك الطراز كان مصطحبا أسرته إلى مطعم خارج ساعات العمل عندما وقع الحادث مساء السبت.

ونقلت رويترز عن مصدرين أن الحادث أفضى إلى مقتل شخص، وقال أحد المقربين من التحقيق إن 20 آخرين أصيبوا وأن 3 منهم في حالة خطيرة.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن السيارة صدمت دراجا و3 من المارة قبل أن تصطدم بشاحنة صغيرة.

وفقد السائق السيطرة على سيارته تسلا ليل السبت في الدائرة 13 جنوب شرق باريس.

ونظرا لسرعة ومسار السيارة التي اصطدمت بحواجز متعددة أثناء انحرافها في الشارع، كانت هناك شكوك أولية في وجود عطل في المسرّع.

Paris taxi firm suspends use of Tesla Model 3 after accident https://t.co/9q2m6a1PuV pic.twitter.com/k8NQhRfdIv

وقالت مجموعة جي7 إنها ستعلق استخدام 37 سيارة تسلا من موديل 3 لحين اكتمال تحقيق الشرطة في القضية.

ونقل نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية ما أوردته شركة تسلا يوم الإثنين بأن تحقيقا أوليا استبعد وجود عطل فني في السيارة، وقال إن السائق حاول استخدام المكابح لكن سرعة السيارة زادت بدلا من ذلك، ولم يتضح ما إذا كانت السيارة تعمل في وضع السائق الآلي.

قال (جيروم كوميه) رئيس بلدية الدائرة 13 في باريس على تويتر “تشير العناصر الأولى من التحقيق إلى أن دواسة الوقود تعطلت”.

وبعد التدقيق في بيانات السيارة المتورطة في الحادث عن بعد، نفت شركة تسلا وجود أي مشكلة فنية في السيارة.

Paris taxi firm BANS Tesla Model 3 cabs from its fleet after one of its vehicles lost control and injured people https://t.co/ZAiot3DgWe

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2021