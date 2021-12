قفزة تاريخية.. ناسا تعلن دخول أول مسبار فضائي إلى الغلاف الجوي الشمسي (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الثلاثاء، أن مسبار باركر الشمسي التابع للوكالة أصبح أول مركبة فضائية تدخل إلى الغلاف الجوي الشمسي.

وقالت ناسا إن المسبار اخترق الغلاف الخارجي للشمس، والذي يعرف باسم الهالة الملونة للنجم وجمع عينات من الجسيمات والمجالات المغناطيسية هناك، واصفة هذا الحدث بأنه بمثابة “قفزة عملاقة لعلوم الطاقة الشمسية”.

وقال توماس زوربوتشن -المسؤول في إدارة المهمات العلمية في وكالة ناسا- إن قيام مسبار باركر الشمسي “بلمس الشمس” هو لحظة هائلة لعلوم الطاقة الشمسية ومدعاة رائعة وحقيقية للفخر.

وأضاف “لا تزودنا هذه الخطوة الرائدة فقط برؤى أعمق حول تطور شمسنا وأثر ذلك على نظامنا الشمسي، ولكن كل ما نتعلمه عن نجمنا يعلمنا المزيد عن النجوم في بقية أرجاء الكون”.

