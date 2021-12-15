“قاطعوا دكتور فود”.. منصات لبنان تنتفض دعما لبائع كعك متجول تعرض لإساءة (فيديو)

أطلق ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل حملة تدعو لمقاطعة أحد مشاهير المنصات بعدما ضجت بمقاطع فيديو له تظهر تصرفا غير لائق مع بائع كعك في طرابلس شمالي البلاد.

وكان المدون اللبناني جورج ديب الذي يلقب نفسه بـ”دكتور فود” والمختص في الطعام نشر قبل يومين مقطع فيديو له وهو يشتري الكعك من بائع مسن في الشارع ثم علّق على جودة الكعك ومدى “البُخل” في إضافة الجبن، وهو ما اعتبره كثيرون تنمرًا وإهانة لرجل يعمل لإعالة أسرته.

وشهدت حملة (#قاطعوا_دكتور_فود) تفاعلًا واسعًا أغرق المنصات اللبنانية دعمًا وتضامنًا مع بائع الكعك العم هيثم ضناوي، ودعا كثيرون عبر الحملة إلى الشراء منه ورفع معنوياته، وهو ما نفذه بعضهم بالفعل، كما طالب آخرون بضرورة مقاطعة حساب (دكتور فود).

وحاول جورج ديب الرد على منتقديه عبر إنستغرام معبرًا عن رفضه الحملة ضده، فأكد أنه يعرف البائع المتجول منذ سنوات وأنه نسّق معه للتصوير ودفع له ثمن الكعكة بأكثر من 20 ضعفًا، لكن البائع كذّب تلك التبريرات.

مرحبا ، زرنا اليوم السيد هيثم ، خينا وصديقنا عمر بعتله حق الف كعكة عيدية ليبلش سنته ب فرح وامل .

ما تفكرو انسان فيه يسكر باب رزق حدا ، ديماً الله بيفتحله بواب جديدة❤️

رسالتنا لكم ، وقفو تشهرو مريضو النفوس لبيدعسو على اوجاع الناس لينشهرو🙏@against_hunger_ #قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/5583wJj6dd — ابن جبيل (@Ebn_jbeil) December 14, 2021

وتعد الكعكة الطرابلسية من الوجبات السريعة المعروفة في لبنان وتباع في الشوارع، إذ تُشوى ويوضع فيها الجبن أو الزعتر.

وجاءت الحملة بينما يعيش اللبنانيون ظروفًا اقتصادية شديدة الصعوبة مع تفاقم الأزمة المالية، إذ ضربت صغار التجار في مقتل لا سيما مع تدهور العملة المحلية وضعف القوة الشرائية.

على دمّا طلبت كعكة من عند العم هيثم..من ساحة النور

الكعكة يلي بحسب المستر #دكتور_فود الفيلسوف "بخيلة بالجبنة"

العالم بتجي من آخر الدنيا لتاكل منها .. ويلي حقها بالمناسبة ٦٠٠٠ ل.ل

امتن مدنا نطلع من هالاسلوب التنمري والفوقي المقزز يلي بيستعملوا جائعي الشهرة؟!#قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/KweN4Z0StD — Yahya Seddik (@yahyaseddik92) December 13, 2021

وتتعمق معاناة اللبنانيين نقديًا واقتصاديًا فأصبحوا يعيشون حالة من فقدان الثقة والأمان، بينما يسيطر الاضطراب على السوق النقدي في البلاد، ومع هبوط العملة المحلية مقابل الدولار، تآكلت رواتب العمال والموظفين ولم تعد تكفي تأمين الحاجات الأساسية كالطعام والدواء والكهرباء.

ومنذ أكثر من عامين تعصف بلبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بوصفها واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي وتراجع قياسي في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

لازم الكل يتشكروا دكتور فود على الفكرة الحلوة يلي عملا مع بياع الكعك لانه من بعد يلي صار، صارت كل الناس عم تدعم بياع الكعك وزادوا زبوناته

يمكن مش كل الناس شافت نيّة دكتور فود الحقيقية، بس بيكفي انه بياع الكعك يلي ما حدا كان يعرفه، صار معروف من ورا دكتور فود#شكراً_دكتور_فود pic.twitter.com/DFnWed19IY — noneofyourbusiness (@noneofy31658225) December 14, 2021

هيدا الكائن لو بالفعل نيته يشهر هالختيار،كان بكل بساطة سجل فيديو تشجيعي للناس تشتري من عنده،بس يلي نيتو عاطلة رح تقلب عليه

مين قلو انه نحن ناطرين يقيملنا الكعكة،مين هو حتى يقيمها اصلا،خليه بتقيم الاكلات الفاخرة يلي اساسا بيتعامل معها بقرف ونسي انها نعمة🤨#قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/LlZ6nWFpnn — Tatcher (تاتشر)…إم ريان (@Tatcher7) December 14, 2021

Shame on you! Please boycott this account #قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/Lnfi0NQAhF — Dima ديما صادق (@DimaSadek) December 13, 2021

طوبى ل يلي بياكل لقمتو بالحلال و بعيش مرتاح البال❤

كل الحب للعم هيثم بوجه مشاهير الصدفة يلي بحقرو الناس و هني بلا فهم#قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/zKBi1J8iuq — Hussein Samra (@HusseinSamra10) December 13, 2021

انا بشوف انو تتركو هل الناس الكادحين المحترمين بحالن هيدا العم ما ألو بهيك شغلات وهيك أمور بايخه كل همه يعيش محترم وما يحتاج شي ولا يطلب من حدا شي العم مكافح وبيشتغل من عرق جبينه وحتى كلمة حرام او شقفة مش مقبوله بحقه بتتعاطف معه ك انسان كادح #قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/L5xG8SARhe — محمد (@oq3excB7VSLiKZ8) December 14, 2021

هالحاج عنده عزة نفس و كرامة بتسوى راس كتير ناس عاملة حالها مثقفة و فهمانة … على القليلة عم بجيب لقمته بالحلال

بالمختصر الفقر مش عيب و الشغل مش عيب … قلة الأخلاق هي إللي عيب #دكتور_فود pic.twitter.com/4DXsrLNmZB — R.A.S.H.A. (@krasha1188) December 13, 2021

الله دخيل اسمه بيقلب بقدرته العسر لليسر اجاك يا حجنا الكريم انسان تافه ليتنمر ويطاول على شيبتك ولقمتك الحلال، فكروا يقطع برزقتك فكان سبب (عن غير قصد) انو توصل هالبسطة البسيطة لنص لبنان اذا مش كله ورزقك رح تاخدو مضاعف ان شاء الله.🤍#قاطعوا_دكتور_فود pic.twitter.com/wRE4nawQrP — Jad (@Jad_bitar99) December 13, 2021