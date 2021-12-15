شاهد: لحظة انهيار منزل “تراثي” فوق سيارتين وسط الشارع

انهار جدار منزل قديم يعود للقرن 19، فوق سيارتين بأحد الشوارع وسط مدينة ساراتوف جنوبي روسيا في مشهد وثّقه سائق أجرة تصادف مروره لحظة الانهيار، وحظي بانتشار واسع على منصات التواصل.

المنزل المكون من طابقين والذي كان في السابق موقع تراث ثقافي ويطل على شارع رئيسي، بدا مفكك جزئيًا قبل أن يهوى الجدار فجأة ويسحق سيارة كانت تقف قرب التقاطع.

ولم يبق من المنزل نفسه سوى أنقاض، وأفادت وزارة الصحة الإقليمية لوسائل إعلام محلية بإصابة سائق السيارة (50 عامًا).

وطال الانهيار سيارة أخرى كانت تقف وسط الشارع، بينما ظهر 2 من المارة يحاولان الهرب. وأجرى رجال الإنقاذ فحصًا للمكان لاستبعاد وقوع إصابات أخرى محتملة تحت الأنقاض.

وكان المبنى تعرض لحريق في أكتوبر/تشرين الأول 2017. وفي أغسطس/آب 2018 قُتل 3 رجال كانوا بلا مأوى في حريق آخر كبير بالمنزل.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، استبعد المنزل من قائمة مواقع التراث الثقافي.

ومؤخرًا بدأت أعمال تفكيك وهدم المكان، وفي أبريل/نيسان من هذا العام، نوقش مصير المنزل في مجلس حماية المدينة التابع لمجلس الدوما (مجلس النواب).