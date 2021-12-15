شاهد: خصمان سياسيان يلجآن لحلبة الملاكمة لتصفية حساباتهما!

اتفق سياسيان من ولاية الأمازون البرازيلية على تسوية خلافاتهما من خلال مباراة ملاكمة على غرار القتال في الأدغال، ما أثار المخاوف بشأن الطبيعة العدائية المتزايدة للديمقراطية هناك، بحسب صحيفة الغارديان.

وكان عمدة بلدية بوربا -التي تقع على بعد 90 ميلا جنوب مدينة ماناوس شمال غربي البرزيل- تعرض لتحدٍ علني في سبتمبر/أيلول الماضي من عضو مجلس بلدية سابق لفشله في الحفاظ على حديقة مائية بالقرب من نهر ماديرا، والذي وصف العمدة بـ”المخادع” و”المحتال” مطالبا إياه بمواجهة علنية.

وقَبِل العمدة التحدي ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل أشار فيه إلى استعداده لضرب خصمه وأنهى المقطع بضرب قبضة يده براحة يده الأخرى قائلاً “أرني وجهك”!

منازلة لتصفية حسابات سياسية في حلبة #ملاكمة بـ #البرازيل .. شاركنا رأيك pic.twitter.com/ol22kWASMV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2021

لكن العمدة خفف من نبرته قليلا بعدما قال بعض الناخبين إن هذا سلوك غير لائق، وأكد العمدة للمواطنين أنه لن يشارك إلا في مشاجرة منظمة داخل حلبة.

وكتب في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني على صفحته في فيسبوك “لست مقاتلًا في الشوارع أنا رئيس بلدية بوربا، إذا كان يريد القتال حقًا فنحن مستعدون لذلك، لقد كنت فائزًا دائمًا”.

وبعد شهر، وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد الماضي بدأ القتال وامتلأت صالة للألعاب بأحد المدارس المحلية بمئات المتفرجين الذين دفعوا أموالا لمشاهدة المباراة!

وفاز العمدة بالمباراة بفارق النقاط، لكنه كان “شبه غير قادر على المشي بسبب عدد الركلات المنخفضة التي تلقاها من خصمه”، بحسب مواقع محلية.