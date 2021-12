انتقادات للكنيست لتمريره 3 قوانين تستهدف الفلسطينيين ومنظمة توثق انتهاكات شرطة الاحتلال (فيديو)

ندّد مدونون بتمرير الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ثلاثة قوانين تستهدف المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل والأسرى بالسجون الإسرائيلية، في حين وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بحق فلسطينيي الداخل.

ويشمل القانون الأول تعزيز سجون الاحتلال بالجنود، ما يعني تضييق الخناق على الأسرى، أما الثاني فيتيح للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات من الشرطة وقوات الأمن لتعزيزها، فيما يمنح الثالث صلاحيات اقتحام بيوت الفلسطينيين في الداخل المحتل وتفتيشها من دون أي أمر قضائي.

ووصف المدونون هذه القوانين بالعنصرية والمتطرفة كونها تشرعن استهداف الفلسطينيين، واعتبروها انتهاكا صارخا لحرمة بيوتهم.

وتزامنت التشريعات الإسرائيلية الأخيرة مع إعلان منظمة (هيومن رايتس ووتش) توثيقها استخدام شرطة الاحتلال القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية للفلسطينيين التي خرجت في مدينة اللد في مايو/أيار الماضي أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقالت المنظمة إن الشرطة الإسرائيلية استخدمت الخطاب التحريضي ضد الفلسطينيين ولم تتدخل لحمايتهم عندما اعتدى عليهم يهود متطرفون.

ووثقت المنظمة اعتداء جماعات يهودية متطرفة على الفلسطينيين في اللد شملت أعمال تخريب وحرق وقتل تغاضت عنها قوات الاحتلال.

Even within Israel, the authorities responded to the May events in Lod by forcibly dispersing Palestinians protesting peacefully, while using inflammatory rhetoric and failing to act even-handedly as Jewish ultra-nationalists attacked Palestinians: @HRW. https://t.co/rqfyHTOItz pic.twitter.com/NuKUXBjsr3

— Kenneth Roth (@KenRoth) December 14, 2021