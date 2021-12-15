النفايات وأكياس البلاستيك.. الوسيلة الوحيدة لتدفئة أجساد النازحين في الشمال السوري (فيديو)

مع عجز خيمهم البالية عن صد البرد الشديد، باتت العيدان الصغيرة والأكياس البلاستيكية (النايلون) الوسيلة الوحيدة لتدفئة أجساد النازحين في الشمال السوري.

وتفقدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع مخيم (حبة البركة) في مدينة عفرين، والذي أكد ساكنوه أنه يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فلا مرافق حيوية ولا سواقي ولا خيم تصمد أمام الطقس المتقلب.

وأشار ساكنو المخيم إلى أن انعدام المرافق وتراكم النفايات والمجاري وسط الخيام سببت العديد من الأمراض للأطفال، بالإضافة إلى أن الخيم عبارة عن شوادر بالية انتهت صلاحيتها منذ فترة.

ومع اشتداد البرد يحتاج النازحون إلى خيام يمكنها الصمود أمام الصقيع، ومع افتقاد المخيمات لوسائل التدفئة الضرورية، يلجأ النازحون إلى النفايات وأكياس النايلون لإحراقها بدلًا من الحطب والفحم، ما يعرض صحتهم لمخاطر وأمراض صدرية عديدة.

وحال هذا المخيم هو نفسه حال عشرات المخيمات التي تواجه الشتاء القاسي دون تدفئة حيث يلجأ ساكنوها إلى إشعال المدافئ -إن توفرت- ببقايا الملابس والعيدان اليابسة وعلب الكرتون.

ويبلغ عدد سكان المخيمات أكثر من مليوني نازح يعيشون ضمن 1293 مخيمًا من بينها 282 مخيمًا عشوائيًا تفتقد لأبسط مقومات الحياة مع غياب المساعدات الإنسانية.