سيارة تقفز وتتحطم من دون سائق.. ماذا حدث؟ (فيديو)

نجا سائق سيارة من حادث مرعب لكنه لم ينج من المخالفة وفقا للشرطة الأمريكية التي غرمته بسبب تركه سيارته من دون فرامل في إحدى ساحات انتظار بمنطقة (ووتر تاون) بولاية (كونتيكت) يوم السبت الماضي.

ففي حوالي الساعة 11:00 صباحًا، استدعيت شرطة ووتر تاون إلى موقع حادث تحطم سيارة غير مأهولة انزلقت من على تل.

لقطة مرعبة لسيارة تتحطم دون أن يكون السائق داخلها ؟! .. فما القصة ؟ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NzkuDtmvM4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2021

وحسب مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، كانت السيارة متوقفة في البداية ثم تدحرجت نحو أسفل التل وقفزت من على السياج لتهبط في شارع رئيسي وتتحطم مقدمتها بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم تكن هناك سيارات أخرى في المنطقة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الشرطة أصدرت مخالفة لمالك السيارة لعدم ضبطه فرامل اليد قبل مغادرته لها.