كورونا.. تأجيل مباراة في الدوري الإنجليزي وأستراليا تقرر “التعايش” مع الفيروس

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد، اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في أولد ترافورد.

يأتي ذلك بينما قررت أستراليا مواصلة رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 قبل عيد الميلاد، رغم الارتفاع الجديد في عدد الإصابات.

وأعلن مانشستر يونايتد اكتشاف “عدد قليل” من الإصابات بالفيروس بين لاعبي وأفراد الطاقم بالفريق الأول يوم الأحد، وتم عزل التشكيلة -التي سافرت لمواجهة نوريتش سيتي في الدوري يوم السبت- عن المصابين بالعدوى.

The Premier League has confirmed that our game against Brentford on Tuesday has been postponed.#MUFC | #BREMUN

— Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021