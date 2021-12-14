تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

على غرار منافسات “لعبة الحبار”.. مسابقة مالية تكشف الواقع المذري للمعلمين في ولاية أمريكية (فيديو)

معلمون أمريكيون في ولاية داكوتا الجنوبية أثناء مشاركتهم في مسابقة لجمع الأموال وصفت بالمهينة (رويترز)
14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202109:07 PM (مكة المكرمة)

أثارت مسابقة ترفيهية شارك فيها 10 معلمين من ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب بين العاملين في مجال التعليم في الولايات المتحدة.

ووصفت المسابقة التي عقدت، السبت الماضي، خلال فترة الاستراحة في مباراة هوكي الجليد للناشئين بأنها “مهينة” وتكشف الواقع المذري للمعلمين في داكوتا الجنوبية وهم أصحاب “أقل أجور” في الولايات المتحدة، حسبما نقلت صحيفة (أرغوس ليدر) المحلية.

واعتمدت المسابقة التي عرفت باسم (Dash for Cash) ورعاها وسيط رهن عقاري على محاولة المعلمين المشاركين جمع أكبر عدد ممكن من الأوراق النقدية فئة دولار أمريكي واحد في غضون خمس دقائق، بإجمالي 5 آلاف دولار.

وظهر المعلمون في المقطع الذي أثار جدلا واسعا وهم يزحفون على أيديهم وركبهم ويقومون بحشو ملابسهم بأوراق الدولارات في أسرع وقت ممكن.

وبينما أكد المعلمون أنهم شاركوا في المسابقة أملا في الحصول على أموال تساعدهم في توفير المستلزمات والأدوات التي يمكنهم استخدامها في العملية التعليمية بينها الكاميرات اللازمة لتحميل المواد التعليمية عبر الإنترنت.

بيد أن كثيرين شبهوا هذه المسابقة وظهور المعلمين مثل “الحيوانات الزاحفة على الأرض” بالمسلسل الكوري الجنوبي (لعبة الحبار) حيث يقاتل المنافسون حتى الموت للحصول على جائزة نقدية.

وفي البداية، قالت شركة (سي يو مورتغاج ديريكت) الراعية للمسابقة “مع كل ما حدث على مدار العامين الماضيين مع المعلمين اعتقدنا أن (هذه المسابقة) ستكون حدثا جماعيا رائعا يجب على المعلمين القيام به”.

بيد أن الغضب الذي رافق المقطع المصور الذي تم تداوله للمعلمين دفع الشركة في نهاية المطاف إلى الاعتذار .

وقالت في بيان اعتذارها “على الرغم من أن هدفنا كان تقديم تجربة إيجابية وممتعة للمعلمين يمكننا أن نرى أنها بدت مهينة للمعلمين المشاركين ومهنة التدريس باعتبارها بشكل عام”، حسب المصدر ذاته.

وأضافت “نأسف بشدة ونعتذر لجميع المعلمين عن أي إحراج قد يكون سببته لهم هذه المسابقة”.

وأشاروا إلى أنهم تلقوا طلبات من 31 معلما للمشاركة في مسابقة (Dash for Cash) وقاموا عشوائيا باختيار 10 فقط منهم.

من جهتها، انتقدت رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين راندي وينغارتن بشدة المسابقة.

وقالت على تويتر “لا ينبغي أن يضطر المعلمون إلى الاندفاع بحثا عن الدولارات لشراء مستلزمات الفصول الدراسية”.

يشار إلى أن المعلمين في ولاية داكوتا الجنوبية يتقاضون ما متوسطه 49 ألف دولار سنويًا ما يجعلهم أصحاب أقل أجور في البلاد.

ويتوقع غالبا من المعلمين في الولايات المتحدة أن ينفقوا أموالهم الخاصة على أدوات التدريس في فصولهم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

نائبة الرئيس الأمريكي: تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا يمثل أولوية (فيديو)

أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ توليها مهام منصبها، أهمية تطعيم المعلمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

Published On 17/2/2021
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن

“بريطانيا تخلت عنا”.. نحو 100 معلم سابق في المعهد البريطاني ما زالوا مختبئين في أفغانستان

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن ما يربو على 100 معلّم سابق في المعهد البريطاني بالعاصمة الافغانية تم توظيفهم لتدريس القيم البريطانية واللغة الإنجليزية، ما زالوا مختبئين في أفغانستان.

Published On 9/12/2021

المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة