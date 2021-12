على غرار منافسات “لعبة الحبار”.. مسابقة مالية تكشف الواقع المذري للمعلمين في ولاية أمريكية (فيديو)

أثارت مسابقة ترفيهية شارك فيها 10 معلمين من ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب بين العاملين في مجال التعليم في الولايات المتحدة.

ووصفت المسابقة التي عقدت، السبت الماضي، خلال فترة الاستراحة في مباراة هوكي الجليد للناشئين بأنها “مهينة” وتكشف الواقع المذري للمعلمين في داكوتا الجنوبية وهم أصحاب “أقل أجور” في الولايات المتحدة، حسبما نقلت صحيفة (أرغوس ليدر) المحلية.

Yep it sure looks like everything in South Dakota is peachy. I mean, here they are funding their schools. https://t.co/fVpKOJR8HU — Albatross (@Albatross) December 14, 2021

واعتمدت المسابقة التي عرفت باسم (Dash for Cash) ورعاها وسيط رهن عقاري على محاولة المعلمين المشاركين جمع أكبر عدد ممكن من الأوراق النقدية فئة دولار أمريكي واحد في غضون خمس دقائق، بإجمالي 5 آلاف دولار.

وظهر المعلمون في المقطع الذي أثار جدلا واسعا وهم يزحفون على أيديهم وركبهم ويقومون بحشو ملابسهم بأوراق الدولارات في أسرع وقت ممكن.

وبينما أكد المعلمون أنهم شاركوا في المسابقة أملا في الحصول على أموال تساعدهم في توفير المستلزمات والأدوات التي يمكنهم استخدامها في العملية التعليمية بينها الكاميرات اللازمة لتحميل المواد التعليمية عبر الإنترنت.

Why is South Dakota , run by @sdgop the only state where it's children's access to education is dependent on teachers scrambling on ground like animals to get money for classrooms. — Robin Pearce (@RobinRpearce) December 14, 2021

بيد أن كثيرين شبهوا هذه المسابقة وظهور المعلمين مثل “الحيوانات الزاحفة على الأرض” بالمسلسل الكوري الجنوبي (لعبة الحبار) حيث يقاتل المنافسون حتى الموت للحصول على جائزة نقدية.

وفي البداية، قالت شركة (سي يو مورتغاج ديريكت) الراعية للمسابقة “مع كل ما حدث على مدار العامين الماضيين مع المعلمين اعتقدنا أن (هذه المسابقة) ستكون حدثا جماعيا رائعا يجب على المعلمين القيام به”.

بيد أن الغضب الذي رافق المقطع المصور الذي تم تداوله للمعلمين دفع الشركة في نهاية المطاف إلى الاعتذار .

The organizers of the now-viral Dash for Cash event have apologized and are donating additional money to area teachers.

https://t.co/BxFI5yRdfN — ArgusLeader911 (@Argus911) December 13, 2021

وقالت في بيان اعتذارها “على الرغم من أن هدفنا كان تقديم تجربة إيجابية وممتعة للمعلمين يمكننا أن نرى أنها بدت مهينة للمعلمين المشاركين ومهنة التدريس باعتبارها بشكل عام”، حسب المصدر ذاته.

وأضافت “نأسف بشدة ونعتذر لجميع المعلمين عن أي إحراج قد يكون سببته لهم هذه المسابقة”.

وأشاروا إلى أنهم تلقوا طلبات من 31 معلما للمشاركة في مسابقة (Dash for Cash) وقاموا عشوائيا باختيار 10 فقط منهم.

من جهتها، انتقدت رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين راندي وينغارتن بشدة المسابقة.

We fought hard for #TeachersChoice for teachers to choose basic classroom supplies https://t.co/obKlhjzQKQ — Randi Weingarten (@rweingarten) December 13, 2021

وقالت على تويتر “لا ينبغي أن يضطر المعلمون إلى الاندفاع بحثا عن الدولارات لشراء مستلزمات الفصول الدراسية”.

يشار إلى أن المعلمين في ولاية داكوتا الجنوبية يتقاضون ما متوسطه 49 ألف دولار سنويًا ما يجعلهم أصحاب أقل أجور في البلاد.

ويتوقع غالبا من المعلمين في الولايات المتحدة أن ينفقوا أموالهم الخاصة على أدوات التدريس في فصولهم.

South Dakota teachers scramble for dollar bills during halftime at hockey game https://t.co/43EVSzITRF — Evil Sue (@EvilAuntie2018) December 14, 2021