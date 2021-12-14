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الأخبار|الإمارات

بلومبرغ: شركة إسرائيلية تلجأ لدبي لحل مشكلة نقص العمالة

الإمارات إسرائيل
التطبيع بين إسرائيل والإمارات يعني أن الشركات الإسرائيلية يمكن أن تحظى بمزايا إضافية (رويترز)
14/12/2021

تفتتح إحدى شركات التقنية الأسرع نموًا في إسرائيل فرعًا لها في دبي بهدف جذب المواهب العالمية وكوسيلة للتغلب على النقص المزمن في العمالة الذي يعاني منه قطاع الصناعة في إسرائيل، بحسب موقع بلومبرغ.

وبدأت شركة (رابيد) المتخصصة في المدفوعات المالية بتنظيم حملة إعلانية كبيرة هذا الأسبوع تستهدف المبرمجين من أوربا الشرقية لجذبهم إلى مقرها الجديد في دبي، حيث مستوى المعيشة المرتفع والرواتب الخالية من الضرائب.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن مسعى الشركة قد يجذب الشركات الناشئة الأخرى للانتقال إلى سوق يفوق فيه بكثير عدد الوظائف الشاغرة عدد المتقدمين إليها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (رابيد) إريك شيلمان في مقابلة مع بلومبرغ إن الشركة تخطط لتوظيف حوالي 100 شخص في الفرع الجديد في غضون 18 شهرًا، مضيفًا أن أكثر من 10 شركات إسرائيلية ناشئة طلبت نصيحته بالفعل بشأن فتح فروع لها في دبي.

وتابع شيلمان “لن نكون الوحيدين هناك، ففي غضون عام واحد سترى عددًا كبيرًا من الشركات الإسرائيلية في دبي”.

ويتوافق هذا الاتجاه مع عروض أعلنت عنها الإمارات لجذب الموظفين من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تأشيرة عمل عن بُعد وإقامة طويلة الأجل للمبرمجين الموهوبين.

وبحسب بلومبرغ فإن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات يعني أن الشركات الإسرائيلية يمكن أن تحظى بمزايا إضافية للانتقال إلى دبي.

وكان رواد الأعمال في مجال التقنية مارسوا ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لإنشاء برنامج تأشيرة للعمال غير اليهود للتخفيف من أزمة التوظيف لحوالي 13 ألف فرصة عمل في مجال الصناعة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن سلطة الابتكار الإسرائيلية.

غير أن هذه الجهود تعثرت بسبب قلق البعض من أن مثل هذه الإجراءات ستضعف الأغلبية اليهودية في البلاد.

يقول شيلمان “إن الحصول على 100 شخص من جميع أنحاء العالم للعمل في إسرائيل مهمة مستحيلة”. وعلى النقيض من ذلك، كانت العملية مع المنظمين في دبي “سلسة للغاية وواضحة جدًا مثل تقطيع الزبدة”، على حد قوله.

المصدر : بلومبرغ

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