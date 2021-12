بلومبرغ: شركة إسرائيلية تلجأ لدبي لحل مشكلة نقص العمالة

تفتتح إحدى شركات التقنية الأسرع نموًا في إسرائيل فرعًا لها في دبي بهدف جذب المواهب العالمية وكوسيلة للتغلب على النقص المزمن في العمالة الذي يعاني منه قطاع الصناعة في إسرائيل، بحسب موقع بلومبرغ.

وبدأت شركة (رابيد) المتخصصة في المدفوعات المالية بتنظيم حملة إعلانية كبيرة هذا الأسبوع تستهدف المبرمجين من أوربا الشرقية لجذبهم إلى مقرها الجديد في دبي، حيث مستوى المعيشة المرتفع والرواتب الخالية من الضرائب.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن مسعى الشركة قد يجذب الشركات الناشئة الأخرى للانتقال إلى سوق يفوق فيه بكثير عدد الوظائف الشاغرة عدد المتقدمين إليها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (رابيد) إريك شيلمان في مقابلة مع بلومبرغ إن الشركة تخطط لتوظيف حوالي 100 شخص في الفرع الجديد في غضون 18 شهرًا، مضيفًا أن أكثر من 10 شركات إسرائيلية ناشئة طلبت نصيحته بالفعل بشأن فتح فروع لها في دبي.

