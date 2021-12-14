زلزال قوي يضرب جزيرة في إندونيسيا والسكان يهرعون للشوارع (فيديو)

قالت السلطات في إندونيسيا إن زلزالا قويا بلغت شدته 7.4 درجة هزّ شرق البلاد اليوم الثلاثاء ما دفع لإطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) ودفع السكان للفرار من منازلهم.

وأوضحت السلطات أن الزلزال تسبب في أضرار طفيفة وإصابة واحد.

ورفعت السلطات التحذيرات من تسونامي بعد حوالي ساعتين من وقوع الزلزال في بحر فلوريس على بعد 112 كيلومترا شمال غربي بلدة تقع في الجزء الشرقي من جزيرة فلوريس.

وقال أحد سكان البلدة التي تقع في الجزيرة “هرع الجميع إلى الشارع” وكانت تلك البلدة تضررت بشدة جراء زلزال شدته مماثلة في 1992.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سكانا يفرون ركضا وبعضهم داخل سيارات مسرعة، فيما فر البعض على دراجات بخارية تشق طريقها بصعوبة وسط الحشد.





وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لاحقا أن شدة الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا.

وقالت الوكالة المعنية بالتخفيف من أضرار الكوارث إن شخصا أصيب في منطقة تقع بجزيرة فلوريس كما لحقت بعض الأضرار بمبنى مدرسي وعدة منازل.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن الزلزال أعقبه ما لا يقل عن 15 هزة ارتدادية بلغت أقواها 5.6 درجة.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي ومقره الولايات المتحدة إنه بناء على معايير الزلزال الأولية، فقد تحدث أمواج تسونامي خطيرة عند السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال.

وتقع إندونيسيا على جانبي “حلقة النار في المحيط الهادي” وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق العديد من الصفائح التكتونية.