يعد النوم ظاهرة فسيولوجية طبيعية لجميع الكائنات الحية وهو عبارة عن تغيير في درجة الوعي -وليس فقدان الوعي- وعدم إدراك ما يحدث في المكان.
خطوات ضرورية لبداية يوم جديد.. كيف تنهض من فراشك في برد الشتاء؟ (فيديو)
14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202104:45 PM (مكة المكرمة)
يجد معظم الأشخاص صعوبة في الاستيقاظ صباحا خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، مما يجعل الخروج من دفء الفراش تحديا كبيرا للبعض.
ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد والحاجة إلى الدفء داخل الفراش، يصبح النهوض من النوم تحديا صعبا للعديد من الناس.
وفي هذا الوقت من السنة قد تجد نفسك في وضع مرهق وأنت تحاول النهوض من السرير عند سماع صوت المنبه، وتشعر أنك بحاجة إلى النوم لفترة أطول.
مع قدوم #الشتاء❄❄ يصبح القيام من السرير هو التحدي الأصعب لكثيرين 🥴🥶
إليكم بعض الخطوات المساعدة لبداية يوم جديد 💪 pic.twitter.com/XJF2qzVfLV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2021
كيف تنهض في البرد؟
هناك خطوات يمكن أن تساعد على تلافي هذه المشقة، واستقبال يوم جديد دون كسل أو شعور بالإرهاق، هي:
- فتح نوافذ الغرفة بعد النهوض من الفراش مباشرة، إذ إن الظلام يزيد إفراز هرمون الميلاتونين الذي يسبب مزيدا من النعاس.
- المشي قليلا في ضوء النهار بعد الخروج، إذ يمثل فرصة إضافية لاكتساب فيتامين (د) المهم للصحة.
- النوم 8 ساعات يوميا.
- ممارسة التمارين الرياضية الصباحية، إذ تعزز النشاط وتدفق هرمون (الإندروفين) الذي أطلق عليه باحثون اسم “هرمون الغبطة” لأن إفراز الجسم له يمنح شعورا بالراحة والاسترخاء.
- تناول الطعام الصحي المتوازن قليل النشويات يمنح مزيدا من الطاقة لمواجهة البرد في الشتاء، مع الحرص على تناول أغذية غنية بعنصر الحديد.
المصدر : الجزيرة مباشر