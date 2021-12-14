خطوات ضرورية لبداية يوم جديد.. كيف تنهض من فراشك في برد الشتاء؟ (فيديو)

يجد معظم الأشخاص صعوبة في الاستيقاظ صباحا خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، مما يجعل الخروج من دفء الفراش تحديا كبيرا للبعض.

ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد والحاجة إلى الدفء داخل الفراش، يصبح النهوض من النوم تحديا صعبا للعديد من الناس.

وفي هذا الوقت من السنة قد تجد نفسك في وضع مرهق وأنت تحاول النهوض من السرير عند سماع صوت المنبه، وتشعر أنك بحاجة إلى النوم لفترة أطول.

مع قدوم #الشتاء❄❄ يصبح القيام من السرير هو التحدي الأصعب لكثيرين 🥴🥶 إليكم بعض الخطوات المساعدة لبداية يوم جديد 💪 pic.twitter.com/XJF2qzVfLV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2021

كيف تنهض في البرد؟

هناك خطوات يمكن أن تساعد على تلافي هذه المشقة، واستقبال يوم جديد دون كسل أو شعور بالإرهاق، هي:

فتح نوافذ الغرفة بعد النهوض من الفراش مباشرة، إذ إن الظلام يزيد إفراز هرمون الميلاتونين الذي يسبب مزيدا من النعاس.

فتح نوافذ الغرفة يفيد في تعزيز النشاط (غيتي)

المشي قليلا في ضوء النهار بعد الخروج، إذ يمثل فرصة إضافية لاكتساب فيتامين (د) المهم للصحة.

النوم 8 ساعات يوميا.

التمرينات الرياضية الصباحية تساعد في تجنب الخمول (غيتي)