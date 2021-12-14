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خطوات ضرورية لبداية يوم جديد.. كيف تنهض من فراشك في برد الشتاء؟ (فيديو)

في فصل الشتاء يصبح النهوض من السرير تحديا صعبا للكثيرين (غيتي)
14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202104:45 PM (مكة المكرمة)

يجد معظم الأشخاص صعوبة في الاستيقاظ صباحا خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف، مما يجعل الخروج من دفء الفراش تحديا كبيرا للبعض.

ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرد والحاجة إلى الدفء داخل الفراش، يصبح النهوض من النوم تحديا صعبا للعديد من الناس.

وفي هذا الوقت من السنة قد تجد نفسك في وضع مرهق وأنت تحاول النهوض من السرير عند سماع صوت المنبه، وتشعر أنك بحاجة إلى النوم لفترة أطول.

كيف تنهض في البرد؟

هناك خطوات يمكن أن تساعد على تلافي هذه المشقة، واستقبال يوم جديد دون كسل أو شعور بالإرهاق، هي:

  • فتح نوافذ الغرفة بعد النهوض من الفراش مباشرة، إذ إن الظلام يزيد إفراز هرمون الميلاتونين الذي يسبب مزيدا من النعاس.
فتح نوافذ الغرفة يفيد في تعزيز النشاط (غيتي)
  • المشي قليلا في ضوء النهار بعد الخروج، إذ يمثل فرصة إضافية لاكتساب فيتامين (د) المهم للصحة.
  •  النوم 8 ساعات يوميا.
التمرينات الرياضية الصباحية تساعد في تجنب الخمول (غيتي)
  • ممارسة التمارين الرياضية الصباحية، إذ تعزز النشاط وتدفق هرمون (الإندروفين) الذي أطلق عليه باحثون اسم “هرمون الغبطة” لأن إفراز الجسم له يمنح شعورا بالراحة والاسترخاء.
  • تناول الطعام الصحي المتوازن قليل النشويات يمنح مزيدا من الطاقة لمواجهة البرد في الشتاء، مع الحرص على تناول أغذية غنية بعنصر الحديد.
المصدر : الجزيرة مباشر

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