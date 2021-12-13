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الأخبار|فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي يعلن إغلاق 21 مسجدا والعمل على إغلاق مساجد أخرى

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (غيتي)
13/12/2021

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق 21 مسجدًا خلال الفترة الأخيرة، بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.

وأضاف في حوار له مع قناة (LCI) الفرنسية، أن قوات الأمن فتشت 99 مسجدًا كان يُشتبه بانخراطها في أنشطة متطرفة.

وأوضح أن 21 مسجدًا منها أغلقت، بينما يستمر العمل لإغلاق 6 مساجد أخرى، مبررا هذه الخطوة بأنها تستند إلى قانون مكافحة التطرف.

وأشاد دارمانان بإغلاق المساجد المذكورة، قائلًا إنه للمرة الأولى في تاريخ فرنسا تُغلق مساجد بهذا العدد الكبير.

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، بمزاعم واتهامات عدة.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 23 يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم مكافحة الإسلام الانفصالي.

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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