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الأخبار|إسرائيل

هزيمة كبيرة لمنتخب الإمارات للشباب أمام نظيره الإسرائيلي بملعب أقيم على أنقاض قرية فلسطينية (فيديو)

أقيمت المباراة في ملعب مدينة ناتانيا المقامة على قرية (أم خالد) الفلسطينية (مواقع التواصل)
13/12/2021-|آخر تحديث: 13/12/202112:01 PM (مكة المكرمة)

أصبح منتخب الشباب الإماراتي لكرة القدم أول فريق عربي يخوض مباراة في إسرائيل، لكنه خسر بهدف واحد مقابل أربعة أهداف لصالح المنتخب الإسرائيلي.

وجاءت المباراة في إطار افتتاح بطولة دولية ودية مصغرة تستضيفها إسرائيل في الفترة من 12-17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأقيمت المباراة بملعب مدينة ناتانيا المقامة على قرية “أم خالد” الفلسطينية التي دمرها الاحتلال تمامًا وهجّر سكانها في مارس/آذار 1948.

وقال حساب (مُقاطع) على مواقع التواصل -الذي يرصد التطبيع مع الاحتلال- إن الإمارات تربط كل محطة من محطات تطبيعها برمزية دامية من ذاكرة نكبة الفلسطينيين منذ هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات باسم مستوطنة (كريات جات) المقامة على أنقاض قرية الفالوجة المهجرة.

وتضم البطولة منتخبات الشباب من مواليد 2003 من الإمارات وإسرائيل إضافة إلى ألمانيا وروسيا، وهي أول مشاركة  لفريق إماراتي في حدث رياضي داخل إسرائيل منذ توقيع اتفاق إبراهام التطبيعي العام الماضي.

ووفق بيان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، جاءت المشاركة الإماراتية تفعيلًا لاتفاق التفاهم الذي وقعه الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي في ديسمبر من العام الماضي.

وتفاعلًا مع مشاركة الإمارات في البطولة علّق بهاء رؤوف “الإمارات تستعد للبطولة الدولية الودية في إسرائيل، يعني تناسوا كل الدعوات للمقاطعة وضربوا بها عرض الحائط”.

أما صدّام فقال “خطوة تاريخية وشكرًا للإمارات صانعة السلام والرياضة تجمّع ولاتفرق”.

وكتب مدون آخر ساخرًا “اتحاد كرة رائع وبديع ويعرف كيف ينتقي اللقاءات المفيدة. لكن كرة الإمارات ستعود يومًا لتألقها وقمتها وطهرها”.

ووصفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية المباراة بالتاريخية، مشيرة إلى أنها أقيمت بحضور 784 متفرجًا بينهم مشجعون إماراتيون.

وكانت صحيفة (إسرائيل اليوم) قد قالت إن المدير العام لاتحاد الكرة الإسرائيلي (يوسي شرعبي) كان في استقبال الفريق الإماراتي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن شرعبي قوله “هذه لحظة تاريخية مثيرة: لحظة يتحول فيها الحلم إلى حقيقة. يوم الأحد عندما يخطو الفريقان على العشب وعَلَما البلدين يرفرفان بفخر، ونسمع النشيدين الوطنيين. إنها رسالة مهمة سيكون لها صدى”.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (أورين حسون) “هذا العام -ولأول مرة على الإطلاق- سيشارك منتخب الإمارات في البطولة، ونحن متحمسون بشكل خاص”.

وأضاف “بغض النظر عن كيفية انتهاء المباراة في الملعب يوم الأحد فالنتيجة واحدة: كلنا نفوز”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 10/12/2021
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