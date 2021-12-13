هزيمة كبيرة لمنتخب الإمارات للشباب أمام نظيره الإسرائيلي بملعب أقيم على أنقاض قرية فلسطينية (فيديو)

أصبح منتخب الشباب الإماراتي لكرة القدم أول فريق عربي يخوض مباراة في إسرائيل، لكنه خسر بهدف واحد مقابل أربعة أهداف لصالح المنتخب الإسرائيلي.

وجاءت المباراة في إطار افتتاح بطولة دولية ودية مصغرة تستضيفها إسرائيل في الفترة من 12-17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأقيمت المباراة بملعب مدينة ناتانيا المقامة على قرية “أم خالد” الفلسطينية التي دمرها الاحتلال تمامًا وهجّر سكانها في مارس/آذار 1948.

منتخب #الإمارات للشباب يخسر بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراته الودية مع نظيره الإسرائيلي.. ورفض بين الناشطين لإقامة المباراة على أنقاض قرية فلسطينية#فلسطين pic.twitter.com/eCbjl2YkRP — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 12, 2021

وقال حساب (مُقاطع) على مواقع التواصل -الذي يرصد التطبيع مع الاحتلال- إن الإمارات تربط كل محطة من محطات تطبيعها برمزية دامية من ذاكرة نكبة الفلسطينيين منذ هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات باسم مستوطنة (كريات جات) المقامة على أنقاض قرية الفالوجة المهجرة.

وتضم البطولة منتخبات الشباب من مواليد 2003 من الإمارات وإسرائيل إضافة إلى ألمانيا وروسيا، وهي أول مشاركة لفريق إماراتي في حدث رياضي داخل إسرائيل منذ توقيع اتفاق إبراهام التطبيعي العام الماضي.

ووفق بيان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، جاءت المشاركة الإماراتية تفعيلًا لاتفاق التفاهم الذي وقعه الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي في ديسمبر من العام الماضي.

صورة للاعبين من منتخب دولة الامارات للشباب لكرة القدم في ملعب نتانيا الاسرائيلي ساعات قبل انطلاق المسابقة 🇮🇱🇦🇪 @Levyninho 📸 pic.twitter.com/gL5NRKTPMT — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2021

وتفاعلًا مع مشاركة الإمارات في البطولة علّق بهاء رؤوف “الإمارات تستعد للبطولة الدولية الودية في إسرائيل، يعني تناسوا كل الدعوات للمقاطعة وضربوا بها عرض الحائط”.

أما صدّام فقال “خطوة تاريخية وشكرًا للإمارات صانعة السلام والرياضة تجمّع ولاتفرق”.

وكتب مدون آخر ساخرًا “اتحاد كرة رائع وبديع ويعرف كيف ينتقي اللقاءات المفيدة. لكن كرة الإمارات ستعود يومًا لتألقها وقمتها وطهرها”.

بينما رئيس الوزراء بينيت وصل إلى أبوظبي في أول رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي إلى الإمارات قبل قليل انتهت أول مباراة للمنتخب الصهيوني مع فريق عربي للشباب حيث كانت مع منتخب الإمارات حيث هُزم المنتخب الإماراتي 4 : 1 خلال مباراة ودية". في ملعب نتانيا مساء اليوم#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/tHGkF9DAZz — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) December 12, 2021

ووصفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية المباراة بالتاريخية، مشيرة إلى أنها أقيمت بحضور 784 متفرجًا بينهم مشجعون إماراتيون.

وكانت صحيفة (إسرائيل اليوم) قد قالت إن المدير العام لاتحاد الكرة الإسرائيلي (يوسي شرعبي) كان في استقبال الفريق الإماراتي لدى وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن شرعبي قوله “هذه لحظة تاريخية مثيرة: لحظة يتحول فيها الحلم إلى حقيقة. يوم الأحد عندما يخطو الفريقان على العشب وعَلَما البلدين يرفرفان بفخر، ونسمع النشيدين الوطنيين. إنها رسالة مهمة سيكون لها صدى”.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (أورين حسون) “هذا العام -ولأول مرة على الإطلاق- سيشارك منتخب الإمارات في البطولة، ونحن متحمسون بشكل خاص”.

وأضاف “بغض النظر عن كيفية انتهاء المباراة في الملعب يوم الأحد فالنتيجة واحدة: كلنا نفوز”.