“مثير للاشمئزاز”.. تخريب العشرات من قبور المسلمين في فرنسا يثير غضبا واسعا (فيديو)

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقًا بشأن تخريب مجهولين عشرات القبور واقتلاع الزهور منها داخل مقبرة المسلمين في مدينة ميلوز شمال شرقي البلاد.

وعَدّ كثير من رواد مواقع التواصل الحادث بأنه وقع بدافع الإسلاموفوبيا، بينما وصفه المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية شرقي فرنسا بالجبان والبغيض.

وكتب المجلس على تويتر “يدين المجلس بشدة تدنيس قبور المسلمين في مقبرة ميلوز التي خُربت بأكملها تقريبًا، كما يعرب عن تضامنه مع أسر أصحاب القبور، داعيًا السلطات العامة إلى بذل قصارى جهدها من أجل العثور على القائمين بهذا الفعل الشنيع”.

"عمل بغيض وجبان"… تخريب عشرات المقابر للمسلمين في #فرنسا يثير غضبًا واسعًا pic.twitter.com/3qwhE5gjjn — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 12, 2021

ودوّن القس الفرنسي فينسينت فيرولدي “علمت هذا الأحد أن مقبرة ميلوز للمسلمين تم تخريبها. أحزنني جدًّا هذا الفعل غير اللائق الذي يتعارض مع قيم الأخوة والإنسانية. كل تضامني مع المسلمين”.

وغرد النائب في البرلمان الفرنسي باستيان لاشو “احترام الموتى فعل إنساني منصوص عليه عالميًّا، وهذا العمل يتنافى كليًّا مع الإنسانية، كما أنه يثير الاشمئزاز ويبرز بما فيه دناءة الأفراد الذين يهاجمون المسلمين. ومع كل هذا شعبنا سيبقى متحدًا رغم جميع هذه الاستفزازات”.

وكتب روبيرت مينار مؤسس منظمة مراسلون بلا حدود ورئيس بلدية بيزيه الفرنسية “أدين بشدة هذا الفعل الشنيع وأتضامن مع المتضررين من هذا التدنيس”.

Dans ce pays où règne l'islamophobie on peut profaner un carré musulman dans un cimetière comme ici à Mulhouse dans l'indifférence générale pic.twitter.com/NOnNBAzeyv — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) December 11, 2021