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الأخبار|فرنسا

“مثير للاشمئزاز”.. تخريب العشرات من قبور المسلمين في فرنسا يثير غضبا واسعا (فيديو)

اعتُبر الحادث بأنه وقع بدافع الإسلاموفوبيا (مواقع التواصل)
13/12/2021

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقًا بشأن تخريب مجهولين عشرات القبور واقتلاع الزهور منها داخل مقبرة المسلمين في مدينة ميلوز شمال شرقي البلاد.

وعَدّ كثير من رواد مواقع التواصل الحادث بأنه وقع بدافع الإسلاموفوبيا، بينما وصفه المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية شرقي فرنسا بالجبان والبغيض.

وكتب المجلس على تويتر “يدين المجلس بشدة تدنيس قبور المسلمين في مقبرة ميلوز التي خُربت بأكملها تقريبًا، كما يعرب عن تضامنه مع أسر أصحاب القبور، داعيًا السلطات العامة إلى بذل قصارى جهدها من أجل العثور على القائمين بهذا الفعل الشنيع”.

ودوّن القس الفرنسي فينسينت فيرولدي “علمت هذا الأحد أن مقبرة ميلوز للمسلمين تم تخريبها. أحزنني جدًّا هذا الفعل غير اللائق الذي يتعارض مع قيم الأخوة والإنسانية. كل تضامني مع المسلمين”.

وغرد النائب في البرلمان الفرنسي باستيان لاشو “احترام الموتى فعل إنساني منصوص عليه عالميًّا، وهذا العمل يتنافى كليًّا مع الإنسانية، كما أنه يثير الاشمئزاز ويبرز بما فيه دناءة الأفراد الذين يهاجمون المسلمين. ومع كل هذا شعبنا سيبقى متحدًا رغم جميع هذه الاستفزازات”.

وكتب روبيرت مينار مؤسس منظمة مراسلون بلا حدود ورئيس بلدية بيزيه الفرنسية “أدين بشدة هذا الفعل الشنيع وأتضامن مع المتضررين من هذا التدنيس”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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