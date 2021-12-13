دعوات لطرد نائب جمهوري من الكونغرس الأمريكي بعد مطالبته بهدم المسجد الأقصى (فيديو)

بعدما طالب النائب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري (بول جوسار) بقتل زميلته النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، عاد لإثارة الجدل مجددًا عندما طالب في بيان رسمي بهدم المسجد الأقصى، زاعمًا أنه “بُني على أنقاض معبد يهودي في القدس”، على حد تعبيره.

ورفض جوسار تصويت الأمم المتحدة لتصنيف الحرم القدسي باعتباره ينتمي إلى الإسلام والمسيحية، مستنكرًا القرار الأممي الصادر مطلع الشهر الجاري، بشأن الإشارة إليه فقط باسمه الإسلامي (الحرم الشريف)، لأنه يتجاهل رواية تزعم أن المسجد بُني على أساس معبد الهيكل.

وقال جوسار “المعبد اليهودي القابع في قلب البلدة القديمة من القدس هو أرض مقدسة لليهود، ومن المقيت أن يُسمح ببناء مسجد فوق المعبد”، على حد قوله.

ودعا الأمم المتحدة إلى إيجاد سبل لتفكيك ونقل هذا المسجد الذي يُعد “إهانة لجميع الأديان” حسب وصفه.

"يستخدم #الإسلاموفوبيا كأداة لكسب النفوذ".. دعوات إلى طرد نائب أمريكي جمهوري من #الكونغرس بعد مطالبته بهدم #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/dhBczVQWAV — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 12, 2021

وردًّا على هذه الدعوى، طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بطرد النائب من الكونغرس.

وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض “لا ينبغي أن يكون هناك مكان في الكونغرس لمن يحرض على العنف الديني ويستخدم الإسلاموفوبيا أداة لكسب النفوذ”.

وأَضاف “قد تكون دعوة النائب جوسار لتدمير موقع إسلامي مقدس مجرد محاولة أخرى من متطرف سياسي للحصول على دعاية رخيصة، لكن لا يزال يتعين طرده ورفضه من قادة الدولة والقوميين الجمهوريين بالطريقة نفسها التي يجب أن يرفضوا بها التصريحات السابقة المعادية للإسلام”.

Rep. #PaulGosar must be expelled from Congress after he called for the destruction of Al-Aqsa Mosque – Imagine if he had called for the destruction of the Western Wall or the Church of the Holy Sepulcher – He would be out immediately, as he should be. #Palestinian #Islamophobe https://t.co/sNcjhCXkYo — Ibrahim Hooper (@ibrahimhooper) December 10, 2021

وكتب مدير التواصل القومي في (كير) إبراهيم هوبر “يجب طرد النائب (بول جوسار) من الكونغرس بعد أن دعا إلى تدمير المسجد الأقصى. تخيل أنه دعا إلى تدمير حائط المبكى أو كنيسة القيامة، سيُطرد على الفور”.

وعلّق (إد ويب) قائلًا “قد يكون جوسار أحد أشد المكروهين من بين أعضاء الكونغرس، لكنْ من شِبه المؤكد أنه ليس الوحيد في الكونغرس الذي يتبنى هذا النوع من الآراء المعادية للإسلام”.

وكتبت ليلي بي ساسي “لا يمكنه أن يتوقف! الآن هو يلاحق أماكن عبادة المسلمين المقدسة! لماذا لا يزال في الكونغرس؟ التحريض على مكان عبادة هو إرهاب. اطردوا (جوسار) من الكونغرس الآن”.

عضو في الكونغرس الأمريكي يطالب بهدم #المسجد_الأقصى

• طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير-CAIR" بفصل عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بول جوسار، بعد مطالبة الأخير في بيان رسمي "بهدم المسجد الأقصى لأنه بُني في الأساس على أنقاض معبد يهودي في #القدس". pic.twitter.com/XeU5mdv0WK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2021

وكتب حساب آخر “ما يدافع عنه (جوسار) هنا ليس مجرد معركة في حروب الثقافة الأمريكية. هذه حرب دينية فعلية ضد المسلمين”.

وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طالبت عضو مجلس النواب ألكساندريا كورتيز -في كلمة أمام أعضاء المجلس- بمحاسبة بول جوسار وحجب الثقة عنه، عقب مشاركته فيديو معدَّل يُظهره وهو يقتلها ويهاجم الرئيس جو بايدن.

وقالت ألكساندريا “عملنا هنا في الكونغرس مهم وسلوكياتنا أهم. وعندما نحرض على العنف بالتصوير ضد زملائنا، فإن ذلك يتحول إلى أعمال عنف في هذا البلد”.

واستمع الجمهوريون في مجلس النواب إلى نداء أوكاسيو كورتيز الحماسي، وردّوا باستهجان جماعي لما بدر من زميلهم. لكنهم صوتوا ضد حجب الثقة عن جوسار وتجريده من مهامه في المجلس باستثناء 3 نواب، بينما أيد جميع النواب الديمقراطيين القرار.