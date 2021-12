“مأساة تفوق التصور”.. تصاعد الضحايا والدمار جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة (فيديو)

وصلت حصيلة ضحايا الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة إلى 83 حالة وفاة في 5 ولايات وسط البلاد وجنوبها، الأمر الذي وصفه الرئيس جو بايدن بمأساة تفوق التصور.

وأُحصِيت 70 وفاة في ولاية كنتاكي وحدها، وقال حاكمها إندي بيشير “كنا شبه متأكدين من أننا سنخسر ما يزيد على 50 من سكان الولاية، وأنا متأكد الآن أن العدد يتجاوز 70 وقد يتجاوز 100 بنهاية اليوم”.

وتأكّد وفاة ما لا يقل عن 6 من العاملين بشركة (أمازون) في مخزنها بالقرب من مدينة سانت لويس بولاية ميسوري، عند انهيار سقف المخزن وسقوط أحد جدرانه فوق العمال.

وقال رئيس إدارة الإطفاء جيمس ويتفورد، إن 45 من موظفي أمازون نجوا من الموت في منشأة إدواردسفيل بولاية إلينوي.

وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمّرتها العاصفة، بينما تناثرت قضبان حديد ملتوية وأشجار مقتلعة وحجارة في الشوارع، مُخلّفة وراءها واجهات منازل مدمّرة.

ولحقت الأضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة التي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وعُدّت مدينة مايفيلد التي تضم 10 آلاف نسمة الأكثر تضررًا في الولاية.

وقال بايدن في تغريدة له السبت إن الأعاصير التي خلفت عشرات الضحايا في الولايات المتحدة تشكل “مأساة تفوق التصور”.

وكان قد أوضح أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفًا “نعمل مع حكام الولايات لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين”.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

