“مواجهة بالقانون”.. رئيس الوزراء الكندي يعلّق على حرمان معلّمة من وظيفتها بسبب الحجاب

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه لم “يغلق الباب” أمام اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ قانون في مقاطعة كيبيك، حرم معلّمة من وظيفتها الأسبوع الماضي بسبب حجابها.

وأضاف المكتب في رسالة عبر البريد الإلكتروني “لا ينبغي أن يفقد أحد وظيفته أبدًا في كندا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية.. لم نغلق الباب أمام أيّ إجراء بالمحكمة في المستقبل”.

وقال مسؤول في إدارة مدرسة كيبيك الغربية لرويترز إن معلّمة تلاميذ الصف الثالث في بلدية تشلسي بمقاطعة كيبيك نُقِلت إلى عمل مختلف، بموجب قانون في المقاطعة يحظر على موظّفي القطاع العام العاملين في وظائف يمارسون فيها سلطة ارتداءَ الرموز الدينية.

I've struggled w how to understand the immense injustice of #Bill21 & the forced resignation of a Quebec teacher. Not 3rd grader Elin Wilson, who clearly identifies the unfairness of a teacher losing her job & her students losing their teacher bc of her religion. #Islamophobia https://t.co/0c3n7X8O0s

وأوضح أنه يتعرّض -منذ ذلك الحين- لطوفان من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، تُعارض غالبيتها العظمى القرار.

وفي بطاقة مرسومة بخط اليد نشرتها على الإنترنت المدافعة عن حقوق الإنسان أميرة الغوابي، ندّدت تلميذة بالصف الثالث بقرار النقل ووصفته بأنه “غير عادل”.

واستقالت المعلّمة (فاطيمة أنواري) من وظيفتها يوم الخميس الماضي.

وأبلغت المدرسة أولياء الأمور بقرار نقل المعلّمة في بريد إلكتروني أرسلته يوم 3 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري، ما دفع أولياء أمور طلاب إلى التجمّع بمحيط المدرسة ووضع علامات ولافتات تعبّر عن دعمهم للمعلّمة وتضامنهم معها.

وأكّد مجلس مدارس غرب كيبيك قرار المدرسة، وأرجعه إلى القانون 21 الذي يحظر على موظّفي الخدمة المدنية ارتداء الرموز الدينية داخل مقارّ عملهم.

Do we really want to teach our children that women should be forced to dress a certain way?

Witnessing such blatant human rights discrimination occurring in our country saddens me. #Bill21 #cdnpoli @nccm https://t.co/xz8zyVRGSB

— Senator Salma Ataullahjan (@SenatorSalma) December 9, 2021