عبد الفتاح اسكافي.. قصة فلسطيني رفض بيع منزله بحي الشيخ جراح مقابل 5 ملايين دولار (فيديو)

قال عبد الفتاح اسكافي أحد سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة “إننا رفضنا التخلي عن بيتنا مقابل 5 ملايين دولار قدمها المستوطنون الإسرائيليون، لأنه آخر ما نملكه من أرض الأجداد ونحن مسؤولون لتسليمه للأحفاد”.

وأضاف اسكافي في لقاء مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة، الجمعة “متمسكون ببيتنا هنا ولن نتخلى عنه ولو قدموا لنا أموال الدنيا”. مؤكدا أنه يعيش بمعية أبنائه وأحفاده البالغ عددهم 14 فردا ولن يتنازل عن بيته لمصلحة أي مستوطن إسرائيلي.

وتقيم عائلة اسكافي إلى جانب 27 عائلة فلسطينية أخرى في حي الشيخ جراح منذ العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ويمنع القانون الإسرائيلي الفلسطينيين من المطالبة باسترداد أملاكهم قبل العام 1948حتى لو امتلكوا من الوثائق ما يثبت مليكتهم لها.

وكشف اسكافي أنه يتعرض بمعية باقي أسر الحي للكثير من الإغراءات والمضايقات يوميا بهدف دفع الأسر إلى مغادرة الحي مشيرا أن الصمود الذي تحمله أسر الشيخ جراح مستمد من الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية والدعم المقدم من قبل الشعوب العربية والإسلامية.

وأضاف إسكافي أن معارك أسر الشيخ جراح مع سياسة الاستيطان الإسرائيلية انتقلت إلى ردهات المحاكم منذ العام 1972 مضيفا أن “لديه 7 قضايا في المحاكم الإسرائيلية أخرها تعود للعام 2009 ولا زالت تفاصيلها مستمرة حتى اليوم”.

عبد الفتاح اسكافي.. يرفض عرضا بخمسة ملايين دولار مقابل إخلاء منزله بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/8Oa0tKHLcb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2021

وتابع “على الرغم من صدور قرار الإخلاء من محكمة الصلح وتأكيد نفس الحكم من المحكمة المركزية، فإنه لا مجال بالنسبة لنا للخروج من الحي ومن بيوتنا”.

وأضاف: المستوطنون ليسوا أصحاب هذه الأرض وهم يعرفون ذلك. والمحاكم الإسرائيلية جميعها بجانبهم ولذلك طلبوا منا البقاء في بيوتنا مقابل إيجار لكننا رفضنا هذا الحيلة، لأن دفع الإيجار يعني الاعتراف بالملكية.

وشدد اسكافي على أن جميع أسر الشيخ جراح مستعدة للمواجهة القضائية ضد المستوطنين “حتى يتم كشف زيف المستوطنين شريطة تحقيق محاكمة عادلة”.

يذكر أن سياسة الاستيطان المعتمدة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تقوم على مزاعم إسرائيلية تقول بأن الأرض المُقامة عليها المنازل الفلسطينية في الحي كانت ملكية يهودية قبل العام 1948.