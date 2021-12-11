كورونا.. دراسة تكشف تأثير الجرعات المعزّزة على المتحوّر أوميكرون

قالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن الجرعات المعزّزة من لقاحات فيروس كورونا، توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75% من الأعراض الخفيفة للمتحوّر أوميكرون.

يأتي ذلك بينما أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أوّل نتائج إيجابية لتجاربها السريرية على لقاحها ضد الإنفلونزا، بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال التي سبق أن استخدمتها في لقاحها لفيروس كورونا.

#OmicronVariant latest information

448 additional confirmed cases of the #Omicron variant of COVID-19 have been reported across the UK.

The total number of confirmed COVID-19 Omicron cases in the UK is 1265. pic.twitter.com/ObL2kf7D71 — UK Health Security Agency (@UKHSA) December 10, 2021

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية إلى أن الجرعات المعزّزة توفر الحماية من الأعراض الخفيفة لأوميكرون، وفقًا لنتائج أوّلية لدراسة واقعية أُجرِيت على عدد من الأشخاص.

وتمثّل هذه النتائج جزءًا من أوائل البيانات من خارج الدراسات المعملية بشأن الحماية من أوميكرون، التي تُظهر انخفاض النشاط المناعي ضدّه.

وتشير البيانات المبكّرة من الدراسة إلى أنه رغم قدرة المتحوّر على تفادي الحماية من الأعراض الطفيفة التي يوفرها التطعيم بجرعتيه، فإن الجرعات المعزّزة تستعيد قدرًا من هذه الحماية.

عربيا… مازالت معدلات التطعيم ضعيفة جدا في كثير من البلاد وقال الدكتور أحمد المنظري مسؤول المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن معدلات سبع دول في المنطقة لم تصل بعد إلى تطعيم 10 بالمائة من سكانها ضد فيروس كورونا.#مع_الحكيم pic.twitter.com/OfFu5QLbUS — Ahmed Sobhy أحمد صبحي (@AhmedSobhyTV) December 9, 2021

وأوضحت رئيسة قسم التطعيم في وكالة الأمن الصحي ماري رامسي، أنه يتعيّن توخّي الحذر في التعامل مع هذه التقديرات المبكّرة.

وقالت إن الدراسة تشير إلى أن خطر الإصابة بأوميكرون بعد بضعة أشهر من الجرعة الثانية يكون أكبر مقارنة بالمتحوّر دلتا، وأضافت أنه من المتوقع أن تظلّ الحماية من الأعراض الشديدة أكبر.

وتابعت “تشير البيانات إلى أن هذا الخطر يتراجع كثيرًا بعد الجرعة المعزّزة، وعليه فإنني أحثّ الجميع على أخذ الجرعات المعزّزة إذا كانوا مؤهّلين للحصول عليها”.

وفي تحليل شمل 581 شخصًا تأكّدت إصابتهم بأوميكرون، تبيّن أن الجرعة المعزّزة من لقاح فايزر وفرت حماية بنحو 70% من الإصابات المصحوبة بأعراض لدى مَن تلقّوا لقاح أسترازينيكا في البداية، ونحو 75% لمَن حصلوا على جرعتَي فايزر.