كورونا.. دراسة تكشف تأثير الجرعات المعزّزة على المتحوّر أوميكرون

قالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن الجرعات المعزّزة من لقاحات فيروس كورونا، توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75% من الأعراض الخفيفة للمتحوّر أوميكرون.

يأتي ذلك بينما أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أوّل نتائج إيجابية لتجاربها السريرية على لقاحها ضد الإنفلونزا، بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال التي سبق أن استخدمتها في لقاحها لفيروس كورونا.

#OmicronVariant latest information

448 additional confirmed cases of the #Omicron variant of COVID-19 have been reported across the UK.

The total number of confirmed COVID-19 Omicron cases in the UK is 1265. pic.twitter.com/ObL2kf7D71

December 10, 2021