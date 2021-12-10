تونس.. قيس سعيّد يعلّق على حريق مقر حركة النهضة

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن تحقيقًا سيُجرى في حريق المقر المركزي لحركة النهضة، إذا كان الحادث ناجمًا عن “عمل إجرامي”.

واندلع حريق مساء أمس الخميس، في المقر المركزي لحزب حركة النهضة بالعاصمة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين بينهم قياديان في الحركة.

وقال سعيّد “أطمئن التونسيين والتونسيات أن الدولة قائمة، وإذا كان هناك عمل إجرامي في الحريق فهناك تحقيقات عدلية ستأخذ مجراها الطبيعي”.

وأضاف الرئيس -في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، مساء أمس الخميس- أنه لا مجال لتقسيم الدولة، قائلًا “أدعو التونسيين والتونسيات أن يطمئنوا وألّا ينساقوا وراء الإشاعات من أيّ طرف كان”.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية نقلته وكالة الأنباء الرسمية أمس الخميس، أن “المواطن المتوفى خلال حريق مقر حركة النهضة أضرم النار في نفسه”.

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تمّوز الماضي أزمة سياسية حادّة، عندما بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوّابه.

وترفض قوى سياسية هذه القرارات وتعدّها “انقلابًا على الدستور” بينما تؤيّدها قوىً أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار الثورة” التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

مقر حركة النهضة

وأعلنت حركة النهضة التونسية (53 مقعدًا من أصل 217 في البرلمان المجمّد) وفاة أحد أعضائها في الحريق وإصابة آخرين.

وأصِيب رئيس مجلس شورى الحركة (عبد الكريم الهاروني) بحروق أثناء وجوده في مكتبه بمقر الحزب، كما تعرّض نائب رئيس الحركة (علي العريّض) لكسور عند محاولته القفز من نافذة.