علقت وسط النهر.. وفاة امرأة داخل سيّارة قرب قمّة شلالات نياغرا (فيديو)

تُوفيت امرأة بعد أن غمرت المياه سيّارتها على بُعد خطوات من شلالات نياغرا على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، يوم الأربعاء الماضي.

ووصل رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخراج المرأة من سيّارتها، بعد أن انتهى بها المطاف في نهر نياغرا، على بُعد 45 مترًا من حافّة الهاوية.

وأنزل فريق الإنقاذ التابع لخفر السواحل أحد أعضائه من طائرة هليكوبتر إلى الموقع الذي علقت فيه السيّارة، لكنّه وجد المرأة ميّتة.

وشوهدت الشرطة المحلّية في المنطقة وهي تستخدم طائرة مسيّرة لمسح مكان الحادث، قبل أن يتولى خفر السواحل الأمريكي عملية الإنقاذ.

ونقلت وسائل إعلام محلّية عن الشرطة المحلية، أن المرأة في أواخر العقد السابع من عمرها، وتعيش في المنطقة.

وقالت الشرطة أيضًا إنها غير قادرة حاليًّا على معرفة سبب وصول السيارة إلى النهر.

وشهدت المنطقة طقسًا عاصفًا، الشهر الماضي، تمثّل في درجات برودة متصاعدة، بجانب سقوط ثلوج وهطول أمطار غزيرة.