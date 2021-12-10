شاهد: رد دبلوماسي مصري سابق على اتهام القاهرة بالتلكؤ في إعمار غزة

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق حسين هريدي أن مصر ملتزمة بإعادة إعمار قطاع غزة، متهما الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باستخدام الملف “لتحقيق أغراض سياسية”.

وقال في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “الدبلوماسية المصرية تعمل على التوصل لهدنة دائمة مثلما حدث بعد حرب 2014 والتي دامت حتى 2021”.

وأكد أن مصر عند التزامها بإعادة إعمار القطاع، ولكن الطرف الفلسطيني في غزة والحكومة الإسرائيلية لهما “مواقف متطرفة مسبقة” موضحًا أن الطرفين “يستخدمان ورقة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة لتحقيق أهداف تتعلق بتوجهاتهما الداخلية”، حسب تعبيره.

#مصر تحاول مع #الأردن و #قطر للتوصل إلى هدنة دائمة في #غزة " مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يرد على اتهام مصر بالتلكؤ في إعادة إعمار القطاع pic.twitter.com/yipmVh44Ac — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021

وأضاف “مصر تحاول دبلوماسيا بالتعاون مع الرباعية الدولية والأردن وقطر التوصل إلى هدنة دائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة أولا، وثانيا إنهاء ملف الأسرى الذي يستخدم سياسيا أيضا من جانب الطرفين”.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن تأخذ صف إسرائيل ضد أي طرف فلسطيني في أي وقت، مهما كانت الخلافات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن مصر تواصل جهودها لمنع نشوب توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة المصرية عقب استقبال السيسي لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وزير خارجية الإحتلال في #قصر_الاتحادية .. شاهد كيف علقت حماس pic.twitter.com/dvadnKUQJr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021

بدوره قال لابيد عبر تويتر إنه ناقش مع السيسي مشروعه المسمى “الاقتصاد مقابل السلام في غزة”، الذي أعلنه في سبتمبر/ أيلول الماضي لتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في غزة شريطة وقف حماس هجماتها ضد إسرائيل.

وتأتي زيارة الوزير الإسرائيلي إلى القاهرة في ظل أجواء متوترة، إذ دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حركة حماس للاهتمام بتحقيق الهدوء والكف عما وصفها بالتهديدات الفارغة، وذلك ردا على إعلان حماس أنها تدرس خيارات التصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار.

وكان مصدر قيادي في حماس عبر عن استياء الحركة الشديد من سلوك الوسيط المصري ومماطلته إزاء وعوده تجاه غزة، مضيفا -في تصريحات للجزيرة الإثنين الماضي- أن مصر لم تلتزم بما تعهدت به من إعادة الإعمار والتخفيف عن قطاع غزة، وتواصل منع سفر آلاف المسافرين الفلسطينيين دون مبرر، حسب تعبيره.