سوري يلتقي بأمه في كندا بعد 11 عاما من الفراق (فيديو)

انخرط شابّ سوري في بكاء شديد وهو يحتضن والدته لدى رؤيته لها للمرّة الأولى في مطار كندي، بعد فراق دام 11 عامًا، في مقطع مصوّر مؤثّر نشرته حسابات سورية.

وأخذ الشابّ يردّد وهو يبكي بحرقة “ليش يا أمي ما جبتي أبوي معك ليش”؟ ثم سجد شكرًا لله على لقائهما بعد كلّ هذه السنوات، واحتضنت الأمّ حفيدها لدى رؤيتها له.

ونشرت صفحة (حوران أم الدنيا) المقطع مع تعليق “شاب سوري من محافظة درعا (جنوبي سوريا) يلتقي والدته في كندا بعد فراق دام 11 عامًا”.