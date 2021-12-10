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سوري يلتقي بأمه في كندا بعد 11 عاما من الفراق (فيديو)
10/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202112:15 PM (مكة المكرمة)
انخرط شابّ سوري في بكاء شديد وهو يحتضن والدته لدى رؤيته لها للمرّة الأولى في مطار كندي، بعد فراق دام 11 عامًا، في مقطع مصوّر مؤثّر نشرته حسابات سورية.
وأخذ الشابّ يردّد وهو يبكي بحرقة “ليش يا أمي ما جبتي أبوي معك ليش”؟ ثم سجد شكرًا لله على لقائهما بعد كلّ هذه السنوات، واحتضنت الأمّ حفيدها لدى رؤيتها له.
ونشرت صفحة (حوران أم الدنيا) المقطع مع تعليق “شاب سوري من محافظة درعا (جنوبي سوريا) يلتقي والدته في كندا بعد فراق دام 11 عامًا”.
"ليش ما جبتي أبوي معك يا أمي ليش".. باكيا بحرقة .. سوري يلتقي بوالدته في مطار #كندا بعدما فرّقت بينهما الحرب 11 عاما #سوريا #درعا pic.twitter.com/NKewXrbVJD
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021
المصدر : الجزيرة مباشر