بيليه يوجه رسالة إلى محبيه من سريره بالمستشفى ورونالدو يرد

حاول أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه تقليل المخاوف بشأن حالته الصحية فتحدث بإيجابية عن علاج ورم القولون الذي يخضع له في أحد مستشفيات مدينة ساو باولو.

ووجه بيليه -البالغ من العمر 81 عاما والمتوج بكأس العالم 3 مرات- رسالة إلى محبيه عبر إنستغرام من سريره بالمستشفى حيث يرقد لتلقي العلاج.

وكان بيليه خضع لجراحة لإزالة ورم من القولون في سبتمبر/أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يتلقى علاجا كيميائيا استكمالا للعلاج.

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين -أمس الأول الأربعاء- أن بيليه دخل المسستشفى مجددا، وأن حالته مستقرة وسيعود إلى منزله في غضون أيام.

وأكد بيليه على ذلك في منشوره حيث كتب “أصدقائي، عندما غادرت المستشفى في 30 سبتمبر كنتم تعرفون أنني أخضع لجلسات صغيرة للعلاج الكيميائي كجزء من العلاج”.

وأضاف بيليه “اليوم أنا في مستشفى ألبرت أينشتاين وأخضع لآخر جلسة لعام 2021. أردت أن أشارككم هذا الإنجاز معكم، فكل انتصار صغير يستحق الاحتفال أليس كذلك؟”.

وتابع “سأستغل هذه الفرصة في الخضوع لمجموعة جديدة من الفحوض. لا تقلقوا، أنا فقط استعد لموسم العطلات”.

ورد عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برسالة دعم قال فيها “ابق قويا يا صديقي”.