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عقب بيانات جديدة.. هيئة أوربية توصي بجرعات معزّزة بعد 3 أشهر من الجرعة الأخيرة

دراسات جديدة تؤكد نجاح اللقاحات في السيطرة على النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد
دراسات جديدة تؤكد نجاح اللقاحات في السيطرة على النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا (غيتي)
10/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202111:45 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الهيئة الأوربية للأدوية، أن إعطاء جرعات معزِّزة “آمن وفعّال” بعد 3 أشهر من الجرعة الأخيرة، في حين كانت توصي حتى الآن بالانتظار 6 أشهر قبل إعطائها.

وقال رئيس استراتيجية التلقيح بالهيئة ماركو كافاليري، إن البيانات المتوافرة حاليًّا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِّزة آمن وفعّال بدءًا من 3 أشهر بعد الجرعة الأولى، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة.

وأضاف المسؤول الأوربي أنه من المبكّر جدًّا معرفة ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات، لمكافحة المتحوّر الجديد أوميكرون.

وكانت الهيئة قد أعلنت قبل أيام أنها قد ترخّص لقاحات معدّلة لمكافحة أوميكرون في غضون 3 أو 4 أشهر إذا لزم الأمر.

وفي هذا الشأن، قال المسؤول الأوربي إن الشركات التي تطرح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مُطالَبة بتقديم نتائج فحوصها المخبرية لتحديد مستوى تعطيلها لأوميكرون.

وأشارت الهيئة إلى أن معظم الإصابات بالمتحوّر الجديد في الاتحاد الأوربي “تبدو طفيفة”.

وقال كافاليري “لكن ينبغي علينا جمع مزيد من الأدلة، لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي يسبّبه أوميكرون مختلفة عن كلّ المتحوّرات التي انتشرت حتى الآن”.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أوّل أمس الأربعاء، أن البيانات الأوّلية تشير إلى أن أوميكرون قد يكون له قابلية أعلى من المتحوّرات الأخرى على إصابة مَن التقطوا العدوى ومَن تلقّوا التطعيم، لكنّ أعراضها قد تكون أقلّ شدّة.

وقال المسؤول الأوربي إن الهيئة لا تملك في هذه المرحلة البيانات الكافية حول تأثير المتحوّر على فاعلية اللقاحات المرخّصة.

يأتي ذلك في وقت رخّصت فيه الهيئة الأوربية للأدوية 4 لقاحات حتى الآن، وسمحت بالاستخدام الطارئ لعلاج مختبر (ميرك).

وأعلنت الهيئة في الآونة الأخيرة النظر بشكل عاجل في لقاح مضاد لكورنا طوّره مختبر فرنسي نمساوي، يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحات المرخّصة في الاتحاد الأوربي.

المصدر : وكالات

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