“المطر يدخل علينا من كل اتجاه”.. 11 عائلة فلسطينية تسكن العراء (فيديو)

حلّ فصل الشتاء ضيفًا ثقيلًا على أفراد 11 عائلة فلسطينية يسكنون العراء في منطقة خربة البيرين شرق مدينة الخليل، بعدما هدم الاحتلال منازلهم أكثر من مرّة.

وأصبح العشرات من الفلسطينيين -معظمهم من النساء والأطفال- يعيشون دون بيت أو سقف يقيهم برد الشتاء القارس.

وقال أحد أفراد هذه العائلات للجزيرة مباشر “نواجه معاناة شديدة جدًّا خاصّة في الشتاء لأن العشش التي قوّيناها بالصفيح لا تحمينا من المطر الذي يُغرق كلّ شيء ونعاني كثيرًا في الحصول على تدفئة”.

حل الشتاء ضيفا ثقيلا عليهم.. 11 عائلة فلسطينية تسكن العراء#فلسطين pic.twitter.com/93mnnSLZlk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021

وتقول إحدى النساء “أغلب البيوت هنا كرافانات أو بيوت صغيرة من الصفيح تدخلها الأمطار من أعلاها ومن أسفلها”، وتضيف أخرى “المعاناة شديدة جدًّا في ظل مضايقات الاحتلال التي لا تنتهي وبُعد المنطقة عن الطرق وسائر الخدمات”.

ويأمل الأهالي في إنشاء منازل لهم بالمنطقة إلا أن قوات الاحتلال تمنعهم في كل مرّة يحاولون البناء، في غياب أيّ تحرك حكومي أو أممي جاد لإنقاذهم من هذه الظروف.

يقول أحدهم “الاحتلال هدم بيوتنا أكثر من 4 أو 5 مرّات” وتقول أخرى “نوجّه نداء لجمعيات أهل الخير فنحن نحتاج لعيادة طبية ومدرسة للأطفال وغيرهما الكثير”.